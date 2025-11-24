¾·ÂÔµÒ1000¿ÍÄ¶¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥É×ÉØ¤Î·ëº§¼°¤¬ÏÃÂê¡ª¥»¥ó¥¹°î¤ì¤ë¡ÈÀ¤³¦½é¡É¤Î¥Ö¡¼¥±¤Ë¤âÃíÌÜ
µî¤ë11·î23Æü¡¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¤È½÷Í¥¥Á¥ç¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤Î8Ç¯´Ö¤ÎÎø°¦¤¬·ë¼Â¤·¡¢¥½¥¦¥ëË¿½ê¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¡¢ÌÂºÌË¹¡õ¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿
ÀèÎ©¤Ã¤Æ2019Ç¯¡¢KBS2¥É¥é¥Þ¡Ø¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î»ä¤ÎÌ£Êý¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÎø¿Í¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¸ø³«Îø°¦8Ç¯¤ÎËö¤ËÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿¡£¥Á¥ç¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤â¤ä¤Ï¤ê¼«¿È¤ÎSNS¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¡¢¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¼°¤Î¸å¡¢ºÇ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÇÁ³¡È¤¯¤ë¤ß²Û»Ò¥Ö¡¼¥±¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¤¬¥³¥é¥ÜÃæ¤Î¥¯¥ë¥ß²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÉÚ¾»À½²Û¡×¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤¬²Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¯¥ë¥ß²Û»Ò¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤Çºî¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤Ï¡¢¥¯¥ë¥ß¤Î¾ÝÄ§¤òÀâÌÀ¤·¡¢°ÕÌ£¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¡Ö¥¯¥ë¥ß¤Ï¡Ø»ÒÂ¹ÈË±É¡Ù¡Ø²ÈÌç¤ÎÈË±É¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤Êº§ÎéÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¾Íè¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ì¹¬¤»¤ÈÈË±É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾·ÂÔµÒ¤Î¤ªÊÖ¤·¤â¤ä¤Ï¤ê¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¤¬´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¯¥ë¥ß²Û»Ò¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»ö¶È²È¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦Î®·ëº§¼°¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹Êó¤â¥»¥ó¥¹¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤âÂ³¤¤¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦½é¤Î¤¯¤ë¤ß²Û»Ò¥Ö¡¼¥±¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯»Â¿·¤À¡×¡Ö2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ö¡¼¥±¤Ë°ÕÌ£¤Þ¤Ç¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬°î¤ì¡¢SNS¤ÇµÞÂ®¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î½ËÊ¡¤Î¤Ê¤«¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¤òÃÎ¤é¤»¡¢Ìû²÷¤µ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¤¯¤ë¤ß²Û»Ò¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ÎºÇ¤âÇ®¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë