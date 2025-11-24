¡Ö¼¡´ü¥¨¥¹¥Æ¥£¥Þ¡×¤Ê¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¡È¥¿¥Þ¥´·¿¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª ¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ë»Â¿·¥·¡¼¥È¡ß¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥É¥¢ºÎÍÑ¡ª ¡Ö»ÔÈÎ²½´õË¾¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È ¥é¥¤¥É¡×¤È¤Ï¡ª
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¤Ï31Æü¡Ë¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ä¿··¿¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥È¥è¥¿¤¬¡ÖFine-Comfort Ride¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¡È¥¿¥Þ¥´·¿¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê25Ëç¡Ë
¡¡Ì¤Íè¤Î¹âµé¼ÖÁü¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊÀß·×¤È¡¢²÷Å¬À¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬Íè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢È¯É½¤«¤éÇ¯·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥é¥¤¥É¤Ï¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¡ÊFCV¡Ëµ»½Ñ¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥ë¡¼¥ó¤Î¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÅ·ºÍ¥¿¥Þ¥´¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤·¤ì¤¿½éÂå¡Ö¥¨¥¹¥Æ¥£¥Þ¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4830mm¡ßÁ´Éý1950mm¡ßÁ´¹â1650mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3450mm¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶õÎÏÀÇ½¤Èµï½»À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÂ¤·Á¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÂÎÃæ±ûÉô¤òºÇ¤âÉý¹¤¯¼è¤ê¡¢¸åÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤à¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Î²÷Å¬À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô»þ¤Î¶õµ¤Äñ¹³¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Àß·×»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Öwearing comfort¡Ê²÷Å¬¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢6ÀÊ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥·¡¼¥È¤Ï²óÅ¾¡¦¥¹¥é¥¤¥É¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾è°÷Æ±»Î¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¼ÖÆâ¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢B¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÂç³«¸ý¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿¾è¹ßÀ¤È³«Êü´¶¤ÎÎ¾Î©¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¿åÁÇ¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢³Æ¼ÖÎØ¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼Êý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¶îÆ°·Ï¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤È½ÀÆð¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÇ½ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ìó3Ê¬´Ö¤Î¿åÁÇ½¼Å¶¤ÇÌó1000km¡ÊJC08¥â¡¼¥É¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥é¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïº£¤Ê¤ª¡Ö¤¤¤Þ¸«¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÎ®Îï¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤äÌ¤Íè´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ïº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉü³è¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡×¡Ö¼¡´ü¥¨¥¹¥Æ¥£¥Þ¤È¤·¤Æ»ÔÈÎ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÁá¤¯¥¨¥¹¥Æ¥£¥Þ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë½éÂå¥¨¥¹¥Æ¥£¥Þ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖL¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÏÍß¤·¤¤¡£¥È¥è¥¿¤¬ÎÉ¤¤¡ª ¤À¤±¤É¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Û¤É¤Î°Ò°µ´¶¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£Á´¹â¤ÏÄã¤¯¤Æ°ÂÄêÀ¤¬Íß¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥È¥è¥¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥é¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Æ¥£¥Þ¤Ï2019Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥é¥¤¥É¤Î»ÔÈÎ²½¤â¸½ºß¤Þ¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ï¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Î¥È¥è¥¿¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤ä¼ÖÎ¾³«È¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê»×ÁÛ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤È¤È¤â¤Ë°ú¤Â³¤´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£