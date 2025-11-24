¥Ü¥¤¥á¥óÊ¿¾¾¸¿Í¡Ö¹ñÊõ¡×»£±ÆÃÏ¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¡È¤ª¤Î¤Ü¤ê¤µ¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¡×
ÃËÀ5¿Í¥°¥ë¡¼¥×BOYS AND MEN¡Ê¥Ü¥¤¥á¥ó¡Ë¤ÎÊ¿¾¾¸¿Í¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥°¥é¥ó¥É¥µ¥í¥ó½½»°¤Ç¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼2025¡ØÇ³¤¨¤ë¡ª¥á¥é¥á¥é²ÎÍØ¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡ÙÂçºå¸ø±é¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
14Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®15Ç¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢8·î¤Ë¡Ö¥á¥é¥á¥é¡×¤Ç¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÅ¾µ¡¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥é¥á¥é¡×¤ä¡Ö±«¤âÆÈ¤êÀê¤á¡×¤Ê¤É¥½¥í¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¡×¤Ê¤É¥Ü¥¤¥á¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÀ¾ÊÝ»Ö¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î±«¡×¡¢ÈøºêË¤µ¤ó¤Î¡ÖI LOVE YOU¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¶Ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î16¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î»£±ÆÃÏ¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¨¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤³¤Î¶õ´Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¸å¤í¤Ë¥é¥¤¥È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Æ¡£ËÍ¤â¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï½é¤á¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¡È¤ª¤Î¤Ü¤ê¤µ¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤¬¥¥å¥Ã¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÉ½¸½¤¬²ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤â¡ØÍèÇ¯¤â²¡¤µ¤¨¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¡£¾¼ÏÂ¤Î¡¢Ê¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤ì¤À¤±¥¹¥Æ¥¤À¤ÈÌ´¤äÁÛÁü¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤À¤ÈMC¤â¤â¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø±é¤Ï2ÉôÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¼Êý¤ÎÉô¤Ë¤ÏBOYS AND MEN¤ÎËÜÅÄ¹äÊ¸¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£