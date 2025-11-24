¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡ª¡×¶á½ê¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤¬¥´¥ßµù¤ê¢ª¡Ú¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¡Û°ú¤Ã±Û¤·¤·¤«ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡È¼çÈÈ³Ê¥Þ¥Þ¡É¤Î·ù¤¬¤é¤»¤¬±¢¼¾¤¹¤®¤ë¡£°¸ý¡¢±³¤Î±½¡¢¥´¥ßµù¤ê¡Ä¤â¤¦¸Â³¦
¶á½ê¤Î¤¢¤ë¼çÈÈ³Ê¥Þ¥Þ¤«¤é·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿ÍÃ£¤Ë»ä¤ä»äÃ£²ÈÂ²¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤»¶¤é¤«¤·¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°¸ý¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¦¤Á¤Î½Ð¤¹¥´¥ß¤À¤±¼çÈÈ³Ê¥Þ¥Þ¤¬¼«Âð¤Ø»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¶á½ê¤Ë¤³¤ó¤ÊÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥´¥ß¤ÎÃæ¿È¤¬±ø¤¤¡ª¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÈÈ³Ê¥Þ¥Þ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ü¥¹¥Þ¥ÞÁ³¤È¤·¤¿¡¢¤º¤¦¤º¤¦¤·¤¯¤ÆÃç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¾ï¼±¤ª¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢²æ¤¬²È¤ÎÃæ¤òÇÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¤«¤é²È¤Î½Ä¥¹¥ê¥Ã¥ÈÁë¤Ë¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¤¤ÆÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È»Ò¶¡¤òÍ·¤Ð¤»¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¥«ー¥Æ¥ó¤«¤éÆ©¤±¤ÆÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¦¤Á¤ÎÁÝ¤½Ð¤·Áë¤Î½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î»ä¤ä»Ò¶¡¤Î°¸ý±¢¸ý¡¢Ìµ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Î±½Î®¤·¡£
¥´¥ßÇÁ¤
²È¤ÎÃæ¤òÇÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù
¤â¤¦¡¢·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú±Û¤·¤·¤«ÊýË¡¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸Í·ú¤ÆÊ¬¾ù½»Âð¤Ç¤¹¡£
¼çÈÈ³Ê¥Þ¥Þ¤Ï¼Ð¤á¸þ¤«¤¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¶á½ê¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ò¤É¤¤·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤Ë²ÈÂ²¤Î±³¤Î¤¦¤ï¤µÏÃ¤ä°¸ý¤ò¸À¤¦¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ð¤·¤¿¥´¥ß¤ÎÃæ¿È¤òÅð¤ß¸«¤¿¤êÉô²°¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¤Í💦
¤È¤ê¤¢¤¨¤ºËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ó¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥«¥á¥é¤ò¾Úµò¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÈÊ¹¤¯¤È¾¯¤·Âç¤²¤µ¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç²È¤ÎÇÁ¤¤ÏËÉ¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤è¤ê¤Ò¤É¤¤Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ï±ÇÁü¤ò¾Úµò¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¤±¤¿·ù¤¬¤é¤»¤ò¶ñÂÎÅª¤ËµÏ¿¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í😓
¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©
ÅÙ¤¬¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ï¼±¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Î¤â¥à¥«¤Ä¤¯¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÈ¿·â¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ä¤Ï¤êËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÇµÏ¿¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á°¤¤¹ÔÆ°¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤óÃ£¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«😓¤ª¤«¤·¤Ê½¸ÃÄ¤Ç¤¹¤Í😇
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼ÁÌäÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¡¦¤É¤ó¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤ÏÌÀ³Î¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Ï¶á½ê¤Ç¤âÌñ²ð¤Ê¿Í¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Ã±Û¤»¤ÐºÑ¤àÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½»¤ß»Ï¤á¤¿¸Í·ú¤Æ¤ò¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Î¤»¤¤¤Ç¼êÊü¤¹¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤®¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÐºö¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚSOS¡Û¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥ÈÌäÂê¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤È¤ÎÁê¾è¤ê¤òÃÇ¤ê¤¿¤¤¡Ä³Ñ¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
¼Ö¤ÎÁê¾è¤ê¤ÎÃÇ¤êÊý¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤😣
¥Þ¥ÞÍ§¤È¾¯¤·±ó¤¯¤Þ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬
¤¦¤Á¤ÏÆüÃæÃ¶Æá¤¬»È¤¦¤Î¤Ç¼Ö¤¬»È¤¨¤º¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°¤Ë¶á¾ì¤Þ¤Ç¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È1Âæ¤·¤«¤Ê¤¯
Ì¼¤Ï¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ï¤ê¤³¤ï¤¤¤Ç¤¹
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤À¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç
»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹💦
¤¿¤À³§¤µ¤óµ¤¤Ë¤»¤º¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤·
¤½¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤â¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç
¿À·Ð¼Á¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â·ù¤À¤Ê¤¡¡Ä¤È😂😅
¥Þ¥ÞÍ§¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÊÁ°¾è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÂÎ³Ê¤ÎÌäÂê¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¾è¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£º£²ó¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤â±ó¤¤¤¿¤áÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¡Î§¤Ç¤Ï6ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¾è¼Ö¤µ¤»¤ëºÝ¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ÎÃåÍÑ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎ³ÊÅª¤ËÉÔ°Â¤ÊÊý¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼þ°Ï¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ï¤È¤Æ¤âÉÝ¤¯´¶¤¸¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¾è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤Ê¤·¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÂ¾¿ÍÍÍ¤Î±¿Å¾¤¬¿®ÍÑ½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤Ê¤·¤Ê¤éÀäÂÐ¾è¤ê¤Þ¤»¤ó❗
¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÇ¯Îð¤äÂÎ³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È¤Ç¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊý¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤Ê¤·¤Ç¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡ÖÍ¶¤¤¼«ÂÎ¤òÃÇ¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¤È¤«ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ä¤Ï¤½¤ì¤À¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¤ªÍ¶¤¤¼«ÂÎ¤òÍ½Äê¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä🤭
»ä¤â¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È¤Ê¤·¤Ç¾è¤ê¤¢¤ï¤»¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃÇ¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬É¬Í×¤«¤â¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥ÈÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤º¤È¤â¡¢µÞÍÑ¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËÃÇ¤ëÊý¤¬¥¹¥Þー¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤«¤é¾è¤ê¹ç¤¤¤Ï¤ä¤á¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¡¢É×¤òÍýÍ³¤ËÃÇ¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤À¤±¡£°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï²æËý¤»¤º¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÃÏÍë¥Þ¥ÞÍ§¡ÛÈëÌ©¤âÅûÈ´¤±¡Ä¸ý¤¬·Ú¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î¸¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤
ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
Èþ¿Í¤Ç¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤¬¤è¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÀÜ¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤»Â¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Î²ÈÄí¤ÎÏÃ¤ä»Ò¶¡¤ÎÏÃ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤ò¥Ù¥é¥Ù¥é¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤³¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¿¦¶È¤¬¡û¡û¤Ç¡¢¤È¤«¡£
ËÜ¿Í¤Ï¼«³Ð¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Î±äÄ¹¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤½¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Î¤³¤È¤âÂ¾¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¡¢Ê¹¤«¤ì¤Æ¤Þ¤º¤¤¤³¤È¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È¥â¥ä¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿💦
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ç¤âµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ä¤ÄÃçÎÉ¤¯¤·¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¾¯¤·¤Ç¤â¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿¤éÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
»Ò¶¡Æ±»Î¤Ï¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤ÇÌÂ¤¤¤Þ¤¹(>_<Ž¡)
¥Þ¥ÞÍ§¤Î¸ý¤¬·Ú¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¼«³Ð¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç°°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ò²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¾ðÊó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ï¤È¤Æ¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤ËÎ¥¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤éÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¸ý¤¬·Ú¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Öµ÷Î¥¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Î´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¤ÊÏÃÂê¤ò¤·¤Þ¤¹😌👍
¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹💦
¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥´¶¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¤ÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÍ¶¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡Æ±»ÎÃçÎÉ¤·¤Ê¤éÄø¤è¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÆâ¾ð¤Ï°ìÀÚÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤½¤â¤½¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÅ°Äì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¤É¤âÆ±»Î¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â·ÐÍ³¤Ç¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ä¤¤Ã¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥ÞÍ§¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉáÄÌ¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤À¤«¤é¤È¤°¤Ã¤È²æËý¤¹¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¸ý¤¬·Ú¤¯¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¤¤¤Ê¤êµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶á¤¹¤®¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ðÊó¤Þ¤Ç¼ª¤ËÆþ¤ê¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÆ±Îà¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿¼«±Ò¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
