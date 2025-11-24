¡Ö¤¢¡¢È±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÎëÌÚ°¦Íý¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ªÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡î¡½£õ£ô£å¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×¡¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤¢¡¢È±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡ª¡ª¤ª¤Ã¤¿¤Þ¤²¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃ»¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ö¤ê...¡©¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç£±ÈÖ¹¥¤¤«¤â¡×¡Ö¤¨¡ª¡ª¤ä¤Ð¡ª¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤ï¤¤¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£