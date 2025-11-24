ÃæÅÄÍþ»Î¤¬£²£µ£µ¡¦£²£µÅÀ¤ÇÏ¢ÇÆ¡¡£´²óÅ¾£³ËÜÃåÉ¹¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸À¤¦¤è¤ê²ù¤·¤¤¡×¡¡º¸Â¹üÀÞ¤ÇÂÎÎÏÌÌ¤Ë²ÝÂê
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£´Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£±°Ì¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡Ê¤ê¤ª¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±£·£°¡¦£²£¶ÅÀ¡¢¹ç·×£²£µ£µ¡¦£²£µÅÀ¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£À¾ÌîÂÀæÆ¡Ê¤¿¤¤¤¬¡¢À±ÜÌ¹ñºÝ¹â²£ÉÍ¡Ë¤¬£²£³£µ¡¦£¶£´ÅÀ¤Ç£²°Ì¡£éâ¸¶ÂçÌï¡Ê¶ð¾ì³Ø±à¹â¡Ë¤¬£²£±£µ¡¦£¹£°ÅÀ¤Ç£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤È±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯¿¶¤ê²¼¤í¤·¤¿¡££²°Ì¤ËÌó£²£°ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°µ¾¡¤ò¾þ¤êºòµ¨À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢´î¤Ó¤ÎÄ¾¸å¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤«¤éÂÎÎÏ¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¡¢³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸À¤¦¤è¤ê²ù¤·¤¤¡×¤Èº¸Â¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤«¤éÎý½¬¤¬ÀÑ¤á¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÎÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢µÞ¤¤ç£´²óÅ¾£³ËÜ¹½À®¤ËÄ©¤ó¤À¡£ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ£´²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤âÃåÉ¹¡££³ËÜÌÜ¤Ë¤Ï£´²óÅ¾¡½£³²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤¿¡£¡Ö¸ø¼°Îý½¬¤Ç£³ËÜ¹ß¤ê¤Æ¡¢¡ÊËÜÈÖ¤Ç¡Ë¤¤¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¤â¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¹üÀÞ¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤Ç¼´¤¬¤Ö¤ì¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¾å¤²¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥±¡¼¥È¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤ËÄ·¤Ö¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÈÂç¤¤ÊÂç²ñ¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡ÖÂ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡£º£²ó¡¢³ê¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÎý½¬¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£