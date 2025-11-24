µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¡ÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß±¿Æ°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡ÖÇä¿ÍÌò¤«¤È¡Ä¡×¶¯ÌÌ¥³¥ó¥Ó¤â¼Â¤Ï¡Ö°ìÈÖ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê·Ý¿Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖËãÌô¡¦³ÐÀÃºÞ¡¦ÂçËãÍðÍÑËÉ»ß±¿Æ°ÅìµþÂç²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤È¥³¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°ãË¡ÌôÊª¤Î´í¸±À¤Ê¤É¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê40¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ïº£¤Þ¤Ç¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈÈ¿ÍÌò¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼Â¦¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËÍ¤é¤â·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¶¯ÌÌ¥³¥ó¥Ó¤æ¤¨¤Ë¡¢ÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß±¿Æ°¤Ø¤Î½Ð±é°ÍÍê¤ò¡ÖÌôÊª¤ÎÇä¿ÍÌò¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡ÖËÍ¤é¤ÏµîÇ¯¤À¤±¤Ç1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤ò5²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê·Ý¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ê39¡Ë¤â¡ÖËÍ¤é¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡È°û¤àÂÇ¤ÄÇã¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÎ¤Î·Ý¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÈÁ´Á³¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¡Öº£Çä¿ÍÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤âÃÇ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Netflix¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤ÇÉÔÆ°»ºº¾µ½»Õ½¸ÃÄ¤Î°ìÌ£¤ò¹¥±é¤·¤¿Æ±´ü·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£