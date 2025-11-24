NHK¥é¥¸¥ª½Ð±éÃæ¤Î·ÄÂçÂ´µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È·ÇºÜ¤Ç¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤À¤è¡×ÏÃÂê¤Ë
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎµÈ°æÌÀ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µÈ°æ¤Ï¡Ö¶»¸µ¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ÏÌÀ»Ò¥«¥Õ¥§¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ë¤Î11·î¸ÂÄê¼Ì¿¿¤ÇºÜ¤»¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç²Ã¤¨¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¾å²¼¤ÎÉþ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤À¤è¡×¡Öº£Æü¤âåºÎï¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤«¤ï¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ°æ¤Ï·ÄÂçÂ´¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¡¢¸½ºßNHK¥é¥¸¥ª¡ÖN¤é¤¸¡×¤Ê¤É¤Ç¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÌÀ»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢º£Ä«¤ÎÊüÁ÷¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÏÃÂê¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡¡ÖN¤é¤¸¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇµÈ°æ¤Ï¡ÖÂæÉ÷°ì²á¤Î½©À²¤ìÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿Å·µ¤¿Þ¤¬¡¢Íý²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¾Ý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖN¤é¤¸¡×¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ä¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ëµ¨Àá¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢ºÒ³²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÉºÒ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¿È¶á¤ÊÅ·µ¤¤Î¾ðÊó¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹¾¸Í¤Ã»Ò¡£ÀçÂæ¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥é¥¸¥ªµ¤¾Ý¾ðÊó¡¢Ì±´Ö´ë¶È¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢NHKÀÅ²¬ÊüÁ÷¶É¡¢NHKBS1¡¢BS4K¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÃ´Åö¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¤¢¤µ¡ª¡×ÆüÍËÆü¡¦·îÍËÆü¤ÈNHKBS4K¡Ö½µ´©4K¤Õ¤ë¤µ¤È¤À¤è¤ê¡×ÅÚÍËÆüÄ«¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»:4ºÐ¤«¤éÉã¤Ë½¬¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤òÂÎ´¶¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÌôÁ·ÎÁÍý¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£