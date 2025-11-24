¥µ¥¤¥ª¥¹¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¡ª¥µ¥¤¥ª¥¹¤¬Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¼õ¾Þ¤ÎÌ¥ÎÏ
2020Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÎß·×1,200ËüËÜ*1¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¿Í½÷À¤Î¡ÈÇòÈ±¥±¥¢¤ÎÄêÈÖ¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥µ¥¤¥ª¥¹ ¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É2025¤Ë¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿À½ÉÊ¤À¤±¤¬¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÚÅÂÆ²Æþ¤ê¡Û¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÈ±¥«¥Ðー¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡
ÊüÃÖ5Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤Þ¤ë¡ªÂç¿Í½÷À¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¥µ¥¤¥ª¥¹ ¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÊüÃÖ»þ´Ö5Ê¬¡×¤Ç¼«Á³¤ÊÀ÷¤á¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¡£
¥·¥ã¥ó¥×ー¸å¤Ë¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤âÉéÃ´¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1²ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤Þ¤ëÀÇ½¤â¹âÉ¾²Á¡£
²Á³Ê¤Ï1,000±ßÂæ¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥ÕÇÉ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥í¥ó¤Î¹ç´Ö¤Ë»È¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LUSH¤Î¥·¥ã¥ïー¥¸¥§¥êー¡Ø¥¾¥¦¤¬¤Ä¤Ê¤°Æ»¡Ù¤¬ÅÐ¾ì♡¼«Á³ÊÝ¸î¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÂÄêÉÊ
Éý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤é»Ù»ý¡ªÇòÈ±¥±¥¢¤¬½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤âºÇÅ¬
¥µ¥¤¥ª¥¹ ¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ï50～60Âå¤ÎËÜ³ÊÅª¤ËÇòÈ±¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤¤ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢30Âå～40Âå¤Î¡ÈÇòÈ±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿À¤Âå¡É¤«¤é¤Î»Ù»ý¤âÁý²ÃÃæ¡£
ÆÃ¤Ë30Âå¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÇòÈ±¥±¥¢¡×¤È¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¼ê·Ú¤µ¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥éー¤Î»ýÂ³¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤È³×¿·¤¬³ð¤¨¤ë¡È¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤ÎÈ±¡É
1977Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¤¥ª¥¹¤Ï¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÈ±¼Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î³«È¯¤Ç¡È¼«Âð¤Ç¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤ÎÈ±¡É¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢°ì²ó¤Ç¤ÎÀ÷¤Þ¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥ª¥¹¤ÈÇòÈ±¥±¥¢¤ÎÌ¤Íè♡
ÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¤¥ª¥¹ ¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡£ÇòÈ±¥±¥¢¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤½÷À¤¿¤Á¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÇòÈ±¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¤¥ª¥¹¡£
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥äÈ±¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤♡