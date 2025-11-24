¡ÚÀ¾Éð¡Ûº£µ¨»ÙÇÛ²¼¤Î2Áª¼ê¤¬Íèµ¨¤Î°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡¡20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Îº´¡¹ÌÚ·ò¡õ°éÀ®½Ð¿È³°Ìî¼ê¡¦±üÂ¼¸÷°ì
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï24Æü¡¢º£µ¨»ÙÇÛ²¼¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ·òÅê¼ê¡¢±üÂ¼¸÷°ìÁª¼ê¤Î2Áª¼ê¤È¡¢Íèµ¨¤Î°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇNTTÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿29ºÐº¸ÏÓ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯8·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤â¡¢º£Ç¯¤Î6·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ØÊÖ¤êºé¤¡£¤½¤Î¸å¡¢º£µ¨15»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨5.02¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÔüÂ¼Áª¼ê¤Ï23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È°éÀ®6°Ì¤ÇBC¥ê¡¼¥°¡¦·²ÇÏ¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ëºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢45»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤Ï1·³½Ð¾ì¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.195¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£