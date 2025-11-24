¸«Éí»ÔÄ¹Áª °ðÅÄÎ¼»á¤¬2´üÌÜ¤ÎÅöÁª ¡Ö¤¤¤«¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤¢¤é¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤Î¤¢¤ë³¹¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡×ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª¡Ú¿·³ã¡Û
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¸«Éí»ÔÄ¹Áªµó¤¬¤¤Î¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤Î°ðÅÄÎ¼¤µ¤ó(54)¤¬ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«Éí»ÔÄ¹Áªµó¤Ï23Æü¸á¸å5»þ¤ËÎ©¸õÊä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤Î°ðÅÄÎ¼¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÅêÉ¼¤Ç¤ÎºÆÁª¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸µ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î´±Î½¤Ç¡¢Á°²ó2021Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢º£²ó¤¬2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¢£°ðÅÄÎ¼»á
¡Ö¤Þ¤À¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¡£¼¡¤Î2´üÌÜ¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¸«Éí»Ô¤¬¤¤¤«¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤¢¤é¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤Î¤¢¤ë³¹¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£¡×
¸«Éí»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤ÎÌµÅêÉ¼ÅöÁª¤Ï2018Ç¯°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
¸«Éí»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤ÎÌµÅêÉ¼ÅöÁª¤Ï2018Ç¯°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
