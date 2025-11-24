¥À¥ó¥×¥«ー¤ÈÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¡áÀÅ²¬¡¦ÉÙ»ÎµÜ»Ô
11·î24Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¥À¥ó¥×¥«ー¤ÈÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿74ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11·î24ÆüÀµ¸áº¢¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô²¼°ð»Ò¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢¥À¥ó¥×¥«ー¤ÈÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¥«ー¥Ö¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤Æ»¤Ç¡¢À¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥×¥«ー¤ÈÅì¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê74¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥×¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê63¡Ë¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥«ー¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ°Ê³°¡¢Ã¯¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£