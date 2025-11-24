¡Öº£ÆüÂÇ¤Ã¤¿¤é¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ë¡×ÂåÂÇ¤ÇµÕÅ¾ÃÆ¡õ°ÂÂÇÊü¤Á³°Ìî¡¢»°ÎÝ¤Ç¼éÈ÷µ¡²ñ¡¡¥«¡¼¥×£Ö¤Ë¹×¸¥¤·¤¿À¾»³½¨Æó¤µ¤ó
¡¡£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Î¹Åç¤ÇÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿À¾»³½¨Æó¤µ¤ó¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ£¹£±Ç¯¤ÏÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤ÎÂçÍÎÀï¤ÇÂåÂÇ¤È¤·¤Æ£²ÀïÏ¢Â³¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¼óÇ¾¿Ø¤ËÇ§¤á¤é¤ì¸åÈ¾Àï¤«¤é¤ÏÂÐº¸Åê¼ê¤ÎÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆâ³°Ìî¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê»î¹ç½Ð¾ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î£µÇ¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Á°È¾ÀïºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÍÎ£³Ï¢Àï¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡£½éÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£··î£²£°Æü¤Î£²ÀïÌÜ¤ÇÀ¾»³¤µ¤ó¤ÏÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡£°¡Ý£±¤Î¼·²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¡¢ÅÄÊÕ³ØÅê¼ê¤¬¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢º¸Åê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ï¿¢ÅÄ¹¬¹°Êá¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ï²¹Â¸¡£¡Ö¤Þ¤À½Ð¤¹¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤ª¤é¤ó¤«¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÂåÂÇ¤Ç½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡½éµå¤Ï¶õ¿¶¤ê¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î¿åÃ«¼ÂÍº¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¥Ð¥«¤¿¤ì¡¢¤É¤³¿¶¤Ã¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤È¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¡££²µåÌÜ¤â¶õ¿¶¤ê¡£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤Ã¤¿£³µåÌÜ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬Âª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥¢¡¼¥Á¤ÏµÕÅ¾£³¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å±äÄ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àª¤¤¤Å¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ïµå¾ì¤ÇÂç²¼¹ä»Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢º£Æü¤âÀÚ¤ê»¥¤ä¤«¤é¡£¤³¤³¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¸å¤í¤Ç½àÈ÷¤·¤È¤±¤è¡×¡£°ì»þ´ü¤Ï£±·³ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£ÆüÂÇ¤Ã¤¿¤é¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ë¡£ÂÇ¤¿¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¥Þ¥°¥ì¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¤ÎÌîÂ¼¹°¼ùÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó°ì»à¡£Ã£Àî¸÷ÃËÊá¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢À¾»³¤µ¤ó¤ÏÂåÂÇ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£µ¤¹ç½½Ê¬¤ËÎ×¤ó¤ÀÂÇÀÊ¤Çº£ÅÙ¤ÏÃæÁ°¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤ò±¿¤ó¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤³¤È¤ÇÂ³¤¯½ïÊý¹§»ÔÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤½¤Î²ó£³ÆÀÅÀ¡£¹Åç¤Ï£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¼ó°ÌÃæÆü¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£´¡¦£µ¤È¤·¤ÆÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÙ¤ÎÂåÂÇ¤ÇÏ¢Â³¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿À¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤«¤éÂÐº¸Åê¼ê¤Î¡ÖÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£µ¯ÍÑ¤ÏÂåÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º¸Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Æâ³°Ìî¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÔÌ±µå¾ì¤Î»î¹ç¤«¤Ê¡£ÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢Âç²¼¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥¨¥é¡¼¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥È¤Ë¹Ô¤±¡¢¥Õ¥é¥¤¤°¤é¤¤Êá¤ì¤ë¤ä¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Êá¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æî³¤»þÂå¤ÏÍ··â¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿´ïÍÑ¤ÊÀ¾»³¤µ¤ó¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤Î»ØÎá¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢³°Ìî¤ÏÎý½¬¤¹¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½ïÊýÁª¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¼Ú¤ê¤Æ±¦Íã¤ØÁö¤ë¤È¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ê¤¬¤éÌµÆñ¤Ë¥Õ¥é¥¤¤ò½èÍý¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£¸·î£²£¹Æü¤ÎÂçÍÎÀï¤Ç¤Ï¡Ö£±ÈÖ¥é¥¤¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢±äÄ¹Àï¤Ë¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¥×¥í½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤âÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢¥×¥í£±¹æ¤ÈÆ±¤¸ÅÄÊÕÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö£¶ÈÖ¥é¥¤¥È¡×¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤¿¡£»°ÎÝ¤Î¹¾Æ£ÃÒÁª¼ê¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê£²·³Ä´À°¤¹¤ë´Ö¤Ë¤Ï¡Ö£²ÈÖ¥µ¡¼¥É¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¡¢½ç°Ì¤ò½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï£¹·îÈ¾¤Ð¤ËÃæÆü¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è£³Ï¢Àï¤Ç£³Ï¢¾¡¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢£±£°·î£±£³Æü¤Ë£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Î»î¹ç¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¾¡¤Ã¤¿¤«¤éÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤ª¤Þ¤¨¤Î£²¤Ä¤Î³èÌö¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤è¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£À¾»³¤µ¤ó¤Ï½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡Âè£·Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿À¾Éð¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¹Åç¤Ï£³¾¡£´ÇÔ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÀ¾»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¥é¥¤¥È¡×¡ÊÂè£±Àï¡Ë¡Ö£¶ÈÖ¥µ¡¼¥É¡×¡ÊÂè£µÀï¡Ë¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿À¾»³¤µ¤ó¤ÏµåÃÄ¤Ë·è°Õ¤ò¹ð¤²¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï³°Ìî¤ÈÆâÌî¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åú¤¨¤Ï¥Î¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆâ³°Ìî¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼·ÑÂ³¤Ï¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡À¾»³½¨Æó¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë£±£¹£¶£·Ç¯£··î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¾åµÜ¹â¤«¤é£±£¹£¸£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆî³¤¤ËÆþÃÄ¡££¸£·Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¹Åç¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡££¹£³Ç¯¤ËÀµÊá¼ê¤È¤Ê¤ê£¹£´¡¢£¹£¶Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹Åç¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£°£µÇ¯¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë°úÂà¡£¥×¥íºßÀÒ£²£°Ç¯¤ÇÄÌ»»£±£²£±£¶»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£´£²¡¢£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¶ÅðÎÝ¡£µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£