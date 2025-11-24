³¤ÊÝÌµ¿Íµ¡¤¬ÃåÎ¦»þÂ»½ý¡¡ËÌ¶å½£¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°ÑÄ´ºº
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï24Æü¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÂç·¿Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡Ö¥·¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤¬23Æü¤ËËÌ¶å½£¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿ºÝ¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤ÈÈøÍã¤¬³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤·¤ÆÂ»½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÇ§Äê¡£±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±2¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µ¡¤ÏËÌ¶å½£¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¡¢23Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¡¢µ¡ÂÎ¸åÉô¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤È¿âÄ¾ÈøÍã¤¬³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¡£³êÁöÏ©¤¬°ì»þÊÄº¿¤µ¤ì¡¢Ì±´Öµ¡¤Î±¿¹Ò¤Ë°ìÉô±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡Æ±µ¡¤Ï¡¢ÊÆ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¡¦¥¢¥È¥ß¥¯¥¹¼ÒÀ½¤Î¡ÖMQ9B¡×¤Ç¡¢Á´Ä¹Ìó11¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó24¥á¡¼¥È¥ë¡£