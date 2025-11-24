¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¹ñÌ±¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ä¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¥È¥Ã¥×¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤òÈãÈ½
¡¡¡Ú¹½£¡á±óÆ£¿®ÍÕ¡Û¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¥È¥Ã¥×¤ÎÍû²ÈÄ¶¹ÔÀ¯Ä¹´±¤Ï£²£´Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤Æ¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¹ñÌ±¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæÆü´Ö¤Î¸òÎ®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¹á¹Á½»Ì±¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®»ö¶È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸«Á÷¤ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤ËÄÉ½¾¤¹¤ëÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Íû»á¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ÈÀ¯ºö¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¹ñ²È¤ÎÂº¸·¤È¹á¹Á¤Î¿Í¡¹¤ÎÍø±×¤Ë»ñ¤¹¤ëÂÐ±þºö¤ò¼è¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£