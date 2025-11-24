¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×»¨»ïµ¼Ô¤Î24ºÐ½÷À¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê27Ç¯ Î¾¿Æ¤é¤¬²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¨»ïµ¼Ô¤ÎÄÔ½Ðµª»Ò¤µ¤ó(Åö»þ24ºÐ)¤Ï27Ç¯Á°¤Î1998Ç¯11·î24Æü¡¢»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤ò½Ð¤¿¸å¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡24Æü¡¢Î¾¿Æ¤ä·Ù»¡´±¤é¤ª¤è¤½40¿Í¤¬»ÔÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÇÄÔ½Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µª»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦ÈþÀéÂå¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ê26Ç¯¤Ç²ò·è¤·¤¿¡ËÌ¾¸Å²°¤Î¹â±©¤µ¤ó¤Î·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
µª»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÂÙÀ²¤µ¤ó¡§
¡ÖÀ¤´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬²ò·è¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»°½Å¸©·Ù¤Ï°ú¤Â³¤¡¢°ËÀª·Ù»¡½ð¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ç¾ðÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£