¥è¥ó¥¢¡¢°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»äÉþ¥ß¥Ë¾æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡¡¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¥¤¡×
´Ú¹ñ½Ð¿È¥â¥Ç¥ë¤Î¥è¥ó¥¢¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬2025Ç¯11·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï»äÉþ¤âÂô»³¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Í¡×
¥è¥ó¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡ÁÂ©»Ò¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï»äÉþ¤âÂô»³¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Í¡×¡¢¡ÖÎÉ¤¤°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#»äÉþ¡×¤Ê¤É¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥Ë¥Ã¥È¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥ë¤ä²£ÃÇÊóÆ»¤Ê¤É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤³¤Þ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£