¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¸åÆ£¿¿´õ¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¡ô¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¶¦±é¤·¤¿²Î¼ê¡¦ÎëÌÚ°¡Èþ¤È¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿À¥¹¥ê¡¼¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡©¡ª¡×¡Ö¿À¥¹¥ê¡¼¤Î¥³¥é¥ÜºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤¤ê¤ó¤È¤Ê¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÃ¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¡¤Þ¤¿¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£