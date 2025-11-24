¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¶¡¥£¸£¹¥ì¥Ù¥ë¡¢ËÜÆü¤Î¹âÃÍ¹¹¿·¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¶¡¥£¸£¹¥ì¥Ù¥ë¡¢ËÜÆü¤Î¹âÃÍ¹¹¿·¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±ß°Â¤ÎÆ°¤¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ156.89¥ì¥Ù¥ë¤ÈËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï180.65¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï205.40¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ôÀèÊª¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯·Ù²ü´¶¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.83¡¡EUR/JPY¡¡180.54¡¡GBP/JPY¡¡205.29
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±ß°Â¤ÎÆ°¤¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ156.89¥ì¥Ù¥ë¤ÈËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï180.65¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï205.40¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ôÀèÊª¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯·Ù²ü´¶¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.83¡¡EUR/JPY¡¡180.54¡¡GBP/JPY¡¡205.29