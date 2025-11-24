¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃçÎÉ¤·»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡¡´äÖ¿æÆ¡õºÍÌÚ³¤æÆ¤¬¸òÎ®¤Î¥¥Ã¥«¥±¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ÃæÆü¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¹¤°¤µ¤Þ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤à
¢¦Bs Fan-Festa 2025¡Ê24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs Fan-Festa 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈÃçÎÉ¤·»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡É¤Î´äÖ¿æÆÅê¼ê¤ÈºÍÌÚ³¤æÆÅê¼ê¤¬¡¢¸òÎ®¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´äÖ¿Åê¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î6·îÆ¬¤Ë¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃæÆü¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤à»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Ãæ¤Ç¤â°éÀ®½Ð¿È¤Î3Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦ºÍÌÚÅê¼ê¤ÏÆÃ¤ËÊé¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¡¢¸å¤í¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÃç¤Î¤è¤µ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ï¤ó¤Ñ¤¯¸åÇÚ¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¹Ô¤ï¤ì¤¿´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤¬¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£´äÖ¿Åê¼ê¤ÈºÍÌÚÅê¼ê¤Ï¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢´äÖ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÍÌÚÅê¼ê¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö½Ð²ñ¤¤¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢ºÍÌÚÅê¼ê¤¬¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ï¥Û¥Æ¥ë♡¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì♡¡×¤Èµ¤·¡Ö´é¤¬¥¿¥¤¥×¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë´äÖ¿Åê¼ê¤Ï¡¢ºÍÌÚÅê¼ê¤Î¡ÖÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤À¤È¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¼¤¬ºÍÌÚÅê¼ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÎÄï»Ò¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ºÍÌÚÅê¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï´äÖ¿Åê¼ê¤¬Ä¹Ê¸¤Î¥é¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ï¡¢À¾Ìî¿¿¹°Áª¼ê¤ÈÅÏÉôÎË¿ÍÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¡£°¤ÉôæÆÂÀÅê¼ê¤È½¡Í¤ËáÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤âÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£