ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¥»¥ó¥¹È´·²¡ª¼êºî¤ê¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡¡Ì¼¤ÎÃíÊ¸¤Ë¡Ö²ÁÃÍ3²¯¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡×¡ÖÀ¸ÃÏÁª¤Ó¤¬¾åÉÊ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¼¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Äê´üÅª¤Ë¼ñÌ£¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÀî¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÍÎÉþ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡Ö¹õ¤¤¼êÄó¤²¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿¥®¥ã¥¶¡¼¤ËºÆ¤ÓÄ©Àï¡×¤ÈÊó¹ð¡£´°À®ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Öº£²ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¡¡åºÎï¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼êºî¤ê¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥®¥ã¥¶¡¼Æñ¤·¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤Î¼êºî¤ê¥È¡¼¥È¤È¤«²ÁÃÍ3²¯¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¾åÉÊ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢°¦¤é¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥°¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ³ÊÄ´¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉÛÁª¤Ó¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ïµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥»¥ó¥¹¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡ÄÌ¼¤µ¤óÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¤Î¾®Êª¡¢¤¤¤Ä¤âÀ¸ÃÏÁª¤Ó¤¬¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤â¤¦¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Ê¤¡¡Ä¤È¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
