¡ÖËÉºÒ¥Õ¥§¥¢¡×²ÐºÒ¤Î±ì¤äºÇÂç¿ÌÅÙ£·¤ÎÍÉ¤ì¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¡¡ËÉºÒ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¤Ï3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àõ¸ý»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÇºÒ³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¡ÖËÉºÒ¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾ÃËÉ»Î¡Ë
¡ÖÄã¤¤»ÑÀª¤Ç¤¹¤è¡£¾ã³²Êª¤¢¤ë¤ó¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
Àõ¸ý»Ô¤ÎÅ·Áð¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖËÉºÒ¥Õ¥§¥¢¡×¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÈ÷¤¨¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡¢Àõ¸ý»Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Î±ì¤òºÆ¸½¤·¤¿±ìÂÎ¸³¥Ï¥¦¥¹¤ä¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¯¿Ì¼Ö¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÉºÒ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤¬60cm¤Î¿¼¤µ¤Î¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¥É¥¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ä¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÀäÂÐ³«¤¯¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ë¤«¤½¤ì¤È¤â¼ÖÆâ¤Î¿å°Ì¤¬³°¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³«¤¯¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Àõ¸ý»Ô¤Ï¡¢º£¸å¤â·±Îý¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÔÌ±¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£