¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤Î¥¯ー¥Ú¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¡Ä3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¥Ê¥´¥ä¡Ù¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¦
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î3Ï¢µÙ¤â¤¤ç¤¦¤¬ºÇ½ªÆü¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡×¤â¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Á¶è¤Î¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¥Ê¥´¥ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥áー¥«ー¤¬¼ê³Ý¤±¤ë37¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼Ö¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤µ¤»¤¿¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡×¤Î¥¯ー¥Ú¤ò¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¥¥Ã¥º¸þ¤±¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ»Ò¡§
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö»Ò¶¡¤È°ì½ï¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
