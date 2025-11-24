¹â»ÔÆâ³Õ¡Ö»Ù»ý¡×7³äÄ¶°Ý»ý¡¡¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÅúÊÛ¤â±Æ¶Á¤»¤º¡¡ËÉ±ÒÈñÁý³Û¡Ö»¿À®¡×6³ä¤â¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¸«Ä¾¤·¤ÏÈ¾¿ô¤¬¡ÈÈ¿ÂÐ¡É¡¡FNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
FNN¤¬22Æü¤È23Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢È¯Â1¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï75.2¡ó¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤Î¾ÜºÙ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¢¡Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¡Ä»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤ÇÊÑ²½¤â
75.2¡ó¤À¤Ã¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ò²óÅú¼Ô¤Î»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤Ë10·îÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ï10·î¤Î93.4¡ó¤«¤é91.9¡ó¤ËÈù¸º¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ç¤Ï75.9¡ó¤«¤é93.9¡ó¤Ø¤È»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç30.4¡ó¤«¤é35.4¡ó¤Ë¡¢¶¦»ºÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç12.5¡ó¤«¤é29.1¡ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç86.7¡ó¤«¤é90.8¡ó¡¢»²À¯ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç87¡¥4¡ó¤«¤é92.4¡ó¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ç¤â42.5¡ó¤«¤é55¡ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â»Ù»ý¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤¯»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ò¡Ö¸½¶âµëÉÕ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ä¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¡¢À¯ÉÜ¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ËÌîÅÞ¤Î¼çÄ¥¤ò°ìÄêÄøÅÙ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ»Ù»ýÁØ¤Ç¤Ï71.6¡ó¤«¤é47.8¡ó¤Ë»Ù»ý¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÅúÊÛ¡Ä6³ä¤¬ÌäÂê»ë¤»¤º
ÂæÏÑÍ»ö¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï22.6¡ó¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÅ¬ÀÚ¤À¡×¡Ê38.4¡ó¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï6³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï14.2¡ó¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê21.5¡ó¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÂÎ¤Î3³ä¶¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¦¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢Î©·û»Ù»ýÁØ¤Ç76.9¡ó¡¢¶¦»º»Ù»ýÁØ¤Ç¤Ï95.4¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¸øÌÀ»Ù»ýÁØ¤Ç¤â54.9¡ó¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²óÅú¤ÇºÇÂ¿¤òÀê¤á¤¿¡Ö»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¤¤ï¤æ¤ëÌµÅÞÇÉÁØ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡×¤ò´Þ¤á¤¿¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬44.2¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Îº£¸å¤Î¡ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¡É¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¯¸¢»Ù»ýÎ¨¤ò²¼¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡ÆüÃæ¶ÛÄ¥¤Ø¤Î·üÇ°Ê¬¤«¤ì¤ë¡Ä¡Ö¿´ÇÛ¡×Â¿¿ô¤Ç¤âËÉ±ÒÈñÁý³Û¡ÖÈ¿ÂÐ¡×Â¿¿ô¤Î²Æì
¹â»ÔÁíÍý¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ°Ê¹ß¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¡Ö¿´ÇÛ¤À¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¡×¤È¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ49.3¡ó¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡×¤È¡ÖÁ´¤¯¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ49.9¡ó¤Ç¡¢°Õ¸«¤¬ÆóÊ¬¤·¤¿¡£
°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤ò»î¤ß¤ëÃæ¹ñ¸øÁ¥¤Î³èÆ°¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÀí³Õ½ôÅç¤äÂæÏÑ¤Ë¶á¤¤ÀèÅç½ôÅç¤òÊú¤¨¤ë²Æì¸©¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î²óÅú¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¡×¤È¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¿´ÇÛ¤À¡×¤¬60.4¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤áËÉ±ÒÈñÁý³Û¤òµÞ¤°¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤ÈÅú¤¨¤¿²Æì¸©µï½»¼Ô¤Ï34.9¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤¬65.1¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¢¡³ËÊ¼´ï¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¸«Ä¾¤·¡ÄÀ¤ÏÀÆóÊ¬
¹â»Ô¼óÁê¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¾Íè¤Î¡Ö·ø»ý¡×¤òÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¡Ê³ËÊ¼´ï¤ò¡Ö»ý¤¿¤º¡¢ºî¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ø¤Î¡Ö»¿À®¡×¤Ï20.7¡ó¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð»¿À®¡×¡Ê25.6¡ó¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ46.3¡ó¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤Ï27.3¡ó¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÈ¿ÂÐ¡×¡Ê22.7¡ó¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ50¡ó¤È¡¢¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥¬¥½¥ê¥ó²Á³ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¡Ä6³ä¼å¤¬¡Ö¼Â´¶¤Ç¤¤º¡×
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÏµÞ·ã¤Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëº®Íð¤òËÉ¤°¤¿¤á11·î13Æü¤«¤éÊä½õ¶â¤òÀÑ¤ßÁý¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î²Á³Ê¤ÏÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï5±ß°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¼Â´¶¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï37.2¡ó¤Ç¡¢¡Ö¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤¬59.4¡ó¤ÈÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï57¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿Åì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤áÅìËÌ¡Ê48.9¡ó¡Ë¡¦ËÌÎ¦¿®±Û¡Ê49.3¡ó¡Ë¤Ç¡¢À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤Î¼«²ÈÍÑ¼ÖÉáµÚÎ¨¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡È¥¬¥½¥ê¥óÃÍ²¼¤¬¤ê¡É¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÈÃÍ²¼¤¬¤ê´¶¡É¤¬Á´¹ñ¤Ø¹¤¬¤ë¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£