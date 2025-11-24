¡Ö¥â¥À¥ó¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î·úÃÛ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÈþ½Ñ´Û¡¡¼õ¾ÞµÇ°¤Î¥×¥ìー¥È¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡Ú²¬»³¡Û
º£Ç¯6·î¤Ë¡Ö¥â¥À¥ó¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î·úÃÛ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²¬»³»Ô¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÈþ½Ñ´Û¤Ë¡¢ÁªÄê¤ò½Ë¤¦µÇ°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥À¥ó¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î·úÃÛ¡×¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä·úÃÛ²È¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¡ÖDOCOMOMO Japan¡×¤¬¡¢ËèÇ¯¡¢Í¥¤ì¤¿¶áÂå·úÃÛ¤òÁªÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1979Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÈþ½Ñ´Û¡£·úÃÛ²È¡¦²¬ÅÄ¿·°ì»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Ê£»¨¤ÊÊÉÌÌ¤ÎÌÏÍÍ¤ä¼«Á³¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿á¤È´¤±¤Î¹½Â¤¤Ê¤É¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢Á°±ÒÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤òµÇ°¤¹¤ë¥×¥ìー¥È¤¬Èþ½Ñ´Û¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÈþ½Ñ´Û¡¡¾®Æ£°¡´õ»Ò´ÛÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ê·úÊª¤Î¡ËÊ¸²½ºâÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¤¡£¿´ÃÏ¤¤¤¤¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
²¬»³¸©Æâ¤Ç¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢¸©Ä£¼Ë¤äÄÅ»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ËÂ³¤¡¢8·ïÌÜ¤Ç¤¹¡£