¡Ö½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡×¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°Áª¼ê¤¬»ØÆ³¡¡3ºÐ¤«¤é68ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷ÀÌó100¿Í¤¬»²²Ã¡Ú²¬»³¡Û
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Î½÷À¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¡¢²¬»³¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÆÃÊÌ¶¨»¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢3ºÐ¤«¤é68ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷ÀÌó100¿Í¤¬»²²Ã¡£½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°¤Î²¬»³Åò¶¿¥Ù¥ë¤ÈµÈÈ÷¹ñºÝÂç³Ø¥·¥ã¥ë¥à¤ÎÁª¼ê¤é¤â»ØÆ³¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Ç¯Âå¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê²¬»³¥À¥¤¥Ï¥ÄÈÎÇä¡¡Ìî¸ýÎ´»Ê¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö½÷À¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥µ¥Ã¥«ー¤Î±þ±ç¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¼çºÅ¼Ô¤Ïº£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÉáµÚ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£