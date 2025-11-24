¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤¬ºÇ½ªÀá¤òÁ°¤ËJ3»ÄÎ±¤ò·è¤á¤ë¡ª 2°ÌÈ¬¸Í¤Ë1－0¤Ç¾¡Íø¡¡¡Ú¹áÀî¡Û
J3¥êー¥°»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡Ê23Æü¡Ë¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥ô¥¡¥ó¥éー¥ìÈ¬¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥êー¥°19°Ì¡¢Çò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤Ï¡¢2°Ì¤ÎÈ¬¸Í¤ÈÂÐÀï¡£¾¡¤Æ¤Ð¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤ÎJ3»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢¹¾¸ý¤Î¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÆ£¡ª¥êー¥°ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ò¸Ø¤ëÈ¬¸Í¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï½ª»Ï¼é¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ー¥Ñー¡¦ÈÓÅÄ¤Î¥¹ー¥Ñー¥»ー¥Ö¤â¸÷¤ê¡¢1ÅÀ¥êー¥É¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¡£1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢J3»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¡¡¸åÆ£Í¥²ðÁª¼ê¡Ë
¡ÖJ3»ÄÎ±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò°ìÊâ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤Ï11·î29Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£