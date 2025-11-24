Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ´ü´Ö¡¢¥Þ¥«¥ªË¬Ìä¤Î´ÑÀïµÒ200Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ë
Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï11·î21Æü¡¢¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥«¥ª¶¥µ»¥¨¥ê¥¢¤¬ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ä¶¨ÎÏ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢479»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¡¢22¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È74¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥«¥ª¶¥µ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï1800¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÃÄÄ¹¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¡¢µ»½Ñ¿³È½°÷¤¬Ë¬¤ì¡¢¶¥µ»¡¢½ÉÇñ¡¢¸òÄÌ¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀºåÌ¤Ê·×²è¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Þ¥«¥ª¶¥µ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢·×3500¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¶¥µ»»Ù±ç¡¢»ÜÀß¸åÊý»Ù±ç¡¢»ÜÀß°ÆÆâ¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÀÜÂÔ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥«¥ª¶¥µ»¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤é¤ÏÇ®°Õ¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ËÆÃÊÌ¤Ê²¹¤â¤ê¤òÃí¤®¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î³èÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¡¢Á´¹ñ±¿Æ°²ñ¤Ï72Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Þ¥«¥ª¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÍÌ¾¤Ê»Ô³¹ÃÏ¥ì¡¼¥¹¡Ë¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥«¥ª¤Ï°ìÉô¤ÎÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¤Î¶¥µ»¤òÍ¼Êý¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÀßÄê¤·¡¢´ÑµÒ¤¬ÆóÂç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÃÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¥µ»´ü´ÖÃæ¡¢´ÑÀï¤äÎ¹¹Ô¤Ç¥Þ¥«¥ª¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÊ¸²½´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÍ»¹çÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î´Ñ¸÷¥ì¥¸¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥«¥ª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÁØ¹â¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë