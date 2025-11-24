MBSÆ£ÎÓ²¹»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤Þ¤¿¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¸åÇÚ¤È¤Î¡ÈÂð°û¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö²Ú¤ä¤«¡×¡ÖÈþ½÷·³ÃÄ¡×
¡¡MBS¤ÎÆ£ÎÓ²¹»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶É¤Î¸åÇÚ¥¢¥Ê¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¸åÇÚ3¿Í¤¬¤Õ¤¸BAR¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Æ±¶É¡¦À¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¡¢Á°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¡¢¾åÅÄ¶Üè½¥¢¥Ê¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÊ¢¤Á¤®¤ì¤ë¤°¤é¤¤¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ë¤ª¼ò¤¿¤Á¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡Ö¤Õ¤¸BAR¡×¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼òÉÓ¤¬ÊÂ¤ó¤À¥é¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Þ¤¿¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ºµÙÃæ¤Î¶Ì´¬±ÇÈþ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¿¡¼¤Î¡¼¤·¡¼¤½¡¼¤¦¤¦¤¦¤¦¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Æ£ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Á°ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö²ÐÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤È¡¢Æé¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤»¤ê¤»¤ê½éÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£¾¬¤â¤Õ¤¸BARÂçÀ¹¶·¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤Õ¤¸BAR¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é²Ú¤ä¤«¤ÊÂð°û¤ß¤Ç¤¹¤Ê¤¡¡×¡ÖÈþ½÷·³ÃÄ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£