³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª ¡Ú½µ´ÖÅ¸Ë¾¡Û―¤¤¤Ã¤¿¤ó¼«Î§È¿È¯¤â¡¢Ìá¤êÂÔ¤Á¤Î¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¡º£½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Àè½µ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Î·è»»¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢·è»»¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡ËÁ°Æü¤Î19Æü¤Ë¤Ï»ý¤Á¹âÄ´À°¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê4Ëü8270±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¡¢20Æü¤Ï·è»»·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ5Ëü0620±ß¤Þ¤ÇµÞ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢½µËö21Æü¤Ë¤Ï4Ëü8280±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¡¢Á°Æü¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÊ¬¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å4Ëü8780±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤Æ½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½µ´Ö¤Î²¼ÍîÎ¨¤Ï3.07¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡21Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢12·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¼Â»Ü¤Î´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶ä¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÁíºÛ¤¬ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬¶á¤¯ºÆ¤ÓÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿·Á¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¥É¥¦¥ª¥Ã¥Á¡×¤Ë¤è¤ë¤ÈÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤ÏÁ°Æü¤Î39.1¡ó¤«¤é70.9¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥À¥é¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¤È¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¤¬Íø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àè½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥È¾å¤Ç¤Ï25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·Á¾õ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î-1¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½µËö¤Î²¼Íî¤Ç-1¦Ò¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢-2¦Ò¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£21Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç4Ëü8030±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¡¢-2¦Ò¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¼«Î§È¿È¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿å½à¤Þ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢-2¦Ò¡Ê4Ëü8030±ß¡Ë¤È-1¦Ò¡Ê4Ëü9120±ß¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢½ËÆü¼è°ú¤Ï12»þ»þÅÀ¤Ç¤Ï4Ëü8680±ß～4Ëü9130±ßÊÕ¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè½µ¤Ï-1¦Ò¤È5Ëü±ß½è¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë25ÆüÀþ¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ûµëÉÔ°Â¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£-1¦Ò¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¥í¥ó¥°¤Ï´üÂÔ¤·¤Å¤é¤¯¡¢Ìá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Àè½µËö¤ÎÍð¹â²¼¤Ç¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸·¿ETF¤Î¥Ø¥Ã¥¸ÂÐ±þ¤ÎÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¿À·Ð¼Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àè½µ¤ÎÂçÉý¤Ê²¼¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Î§È¿È¯¤Ç-1¦ÒÆÍÇË¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¤Ë·¹¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢-1¦Ò¤ò¶´¤ó¤À-2¦Ò¤È25ÆüÀþÊÕ¤ê¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î4Ëü8000±ß¤«¤é5Ëü±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£½µ´Ö·Á¾õ¤Ç¤Ï13½µÀþ¤¬4Ëü7550±ßÊÕ¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Àþ¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆüÂ¤Î-2¦Ò¤ò³ä¤ê¹þ¤à¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢13½µÀþ¤ò»Ù»ýÀþ¤È¤·¤¿²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£½µ¤â¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÆ°¸þ¤òâË¤ó¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï21Æü¡¢Æ±¼ÒÀ½¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¤ò½ä¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ðµö²Ä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÊÆÃæ¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ·¿¤ÎÈ¿È¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï°ì»þ2¡óÄ¶¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬Çã¤¤¤ÏÂ³¤«¤º¡¢0.9¡ó°Â¤ÈÂ³Íî¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£AI´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î¼«Î§È¿È¯¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆÆ°°Õ¤Ï´üÂÔ¤·¤Å¤é¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£½µ¤Ï27Æü¤¬¥µ¥ó¥¯¥¹¥®¥Ó¥ó¥°¥Çー¤ÇÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢28Æü¤ÏÃ»½Ì¼è°ú¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç³¤³°Àª¤Î¾¦¤¤¤ÏºÙ¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥í¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÆ°¤¤Ï´üÂÔ¤·¤Å¤é¤¤¡£°ìÊý¡¢Àè¶î¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø±×³ÎÄê¤ËÈ¼¤¦»ý¤Á¹âÄ´À°¤¬°ú¤Â³¤°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡10·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Î¸øÉ½¼«ÂÎ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢11·îÊ¬¤Î¸øÉ½¤âÅö½éÍ½Äê¤Î12·î10Æü¤«¤é18Æü¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢12·î¤ÎFOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²µ¡±¿¤â¹â¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢10·îÊ¬¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î¸øÉ½¤â¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢11·îÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï12·î16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£