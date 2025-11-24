¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡¦ÀÖ±©¡È46ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿°¦¼Ö¡É¸ø³«¡¡Æü»º¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤Ç·à¾ì¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Î²£¤Ë¡Ø¼«Áö¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¹þ¤á¤ë¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤ÎÀÖ±©·ò°í¡Ê46¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØOCEANS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£Æ°²è¤Ç¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ±©¤¬°¦¼Ö¤ÎÆü»º¡Ø¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡Ù¤ò¾Ò²ð¡£¿§¤È¤È¤â¤ËÃæ¤Î¹¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥È¤ÊËÍ¤Ç¤â¹¡¹²á¤´¤»¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖKOC¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡©¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ë¥´¥ê¥éÀÖ±©¤µ¤ó¤¬OCEANS¤Î¼ÖÏ¢ºÜ¤ËÅÐ¾ì¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö46ºÐ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î°¦¼Ö¡¦Æü»º¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤Î¹ØÆþÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤â¤¦ÅÅ¼Ö¤Ç¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿´¶¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÖ±©¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ´¿è¤·¡¢°¦¼Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏµÈËÜ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ë·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Î²£¤Ë¡Ø¼«Áö¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¹þ¤á¤ë¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÑ²½¤Ë´î¤Ó¡£¡Ö¤¢¤È¡¢¼Ö¤Ï²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¤¤·¡¢Åß¤Ï²¹¤«¤¤¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¼ÖÃæ¤Ç¿²¤ì¤ë¤Î¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
