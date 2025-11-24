¤Ê¤¼¡©¡ÖÅ·¿´VSÂó¿¿¡×¶½¹Ô¤ËMLB¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºµåÃÄ¥í¥´·Ç½Ð¡¡Ä¶°ÛÎã¤Î¶¨»¿¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤È°æ¾åÂó¿¿¤¬º£ÌëÂÐÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê53.5¥¥í°Ê²¼¡Ë1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖPrime Video Boxing 14¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¶½¹Ô¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¶¨»¿¡£»î¹ç¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏµåÃÄ¤Î¥í¥´¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤ÇÆá¿ÜÀî¤È°æ¾å¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¶½¹Ô¡£¶¨»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¤Ë¡¢ÀÄ¤¤Ä»¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£°Û¤Ê¤ë³«ºÅ¹ñ¤«¤Ä¡¢°Û¤Ê¤ë¶¥µ»¤Ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡£3¾¡4ÇÔ¤ÇÀË¤·¤¯¤âÀ¤³¦°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡¢¤·¤«¤â¥á¥¤¥ó¤ÏÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¡£¤Ê¤¼¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¶¨»¿¤·¤¿¤Î¤«¡£Á°Æü·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿23Æü¡¢Æ±µåÃÄ¤Î´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦º´Æ£±ÑÌÀ»á¤Ï°ÛÎã¤Î¶¨»¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥È¥í¥ó¥È¤È¤¤¤¦³¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
