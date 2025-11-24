°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿21ºÐ
¡ÊCNN¡ËÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤¬23Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤¡Ë¡Ê21¡Ë¡áËÜÌ¾¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡¦¥À¥Ë¡¼¥í¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¡¢°Â¼£ÀîÉô²°¡á¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤³Ñ³¦¤Ç¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶¤òÇË¤Ã¤¿¡£
°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¼èÁÈ¸å¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é³ÊÆ®µ»¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï7ºÐ¤Î¤È¤¡¢½ÀÆ»¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¡¢ÁêËÐ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï¤¹¤°¤Ë³«²Ö¤·¡¢15ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç3°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢»³Ãæ¿·Âç¡Ê¤¢¤é¤¿¡Ë¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤Ç¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¡£Â¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤ä²ÈÂ²¤Ï¹ñ³°¤ËÆ¨¤ì¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Î²ÈÂ²¤â¥É¥¤¥Ä¤ØÈòÆñ¤·¤¿¡£
°ÂÀÄ¶Ó¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÁêËÐ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
18ºÐ¤ÇÃ±¿È¡¢ÆüËÜ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£»³Ãæ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤ÎÁêËÐÉô¤Ç¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ò¼«Âð¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¡¢Âç³Ø¤ÎÁêËÐÉô¤Ç·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼êÇÛ¤·¤¿¡£
¤·¤³Ì¾¤Î¡ÖÀÄ¡×¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ´ú¤Î¿§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Á¤Ê¤à¡£
°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¹ñ¤È¿·¤¿¤Ê¸À¸ì¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÁêËÐ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤°¤ËÆüËÜ¸ì¤òÎ®Äª¡Ê¤ê¤å¤¦¤Á¤ç¤¦¡Ë¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÏ¿Åª¤ÊÁá¤µ¤Ç¾º¿Ê¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°Â¼£ÀîÉô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢³Ñ³¦¤Ø¡£¶å½£¾ì½êÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×13¾ì½ê¤Ç¤Î´ØÏÆ¾º¿Ê¤Ï°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤À¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡£NHK¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·°ÂÀÄ¶Ó¤Ï²£¹Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£