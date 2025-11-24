Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¡Ä±ßÈ×Åê¤²Åò¾åÁª¼ê¤¬¿·µÏ¿¤ÇÈá´ê¤Î¶â¡¡¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ç½é¥á¥À¥ë¡¡¿å±Ë¤Ç3´§Ã£À®¡¡½µËö¤â¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¡Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£
Âç²ñ10ÆüÌÜ¤Î24Æü¤â¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¹Ý¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤Ë±þ±ç¤òµá¤á¤ë¡¢ÃË»Ò±ßÈ×Åê¤²¤ÎÅò¾å¹äµ±¡Ê¤Þ¤µ¤Æ¤ë¡ËÁª¼ê¡Ê32¡Ë¡£
Åò¾åÁª¼ê¤Ï¡¢±ßÈ×Åê¤²¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢2017¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Î¾¼ª¤ÎÄ°ÎÏ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢6ºÐ¤Î»þ¤«¤éº¸¼ª¤Ë¿Í¹©Æâ¼ª¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢9·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜÁª¼ê½é¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åò¾å¹äµ±Áª¼ê¡§
ËÍ¼«¿È¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡£
Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡¢Ì´¤ä´õË¾Í¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÎ×¤ó¤À24Æü¤Î·è¾¡¡£
4ÅêÌÜ¤Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë58¥á¡¼¥È¥ë93¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤ÎÌÀ²ÆÎ¤¤µ¤ó¤È°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î¤â¤È¤Ø¡£
ºÊ¡¦ÌÀ²ÆÎ¤¤µ¤ó¡§
ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡£
¥Ç¥Õ¿·µÏ¿¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¦Åò¾å¹äµ±Áª¼ê¡§
ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¤¬Ìµ»ö¼è¤ì¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Ç¸«¤¨¤ë·Á¤Ç±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±þ±ç¤¬¤¹¤´¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï½µËö¤â¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¦¾åÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Î2´§¤òÁÀ¤¦»³ÅÄ¿¿¼ùÁª¼ê¡Ê28¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«0.07ÉÃÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ2¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡£
100km¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¶¥¤¦¼«Å¾¼Ö¤Î¸Ä¿Í¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÆ£ËÜÏ»»°»Ö¡Ê¤à¤µ¤·¡ËÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÀ©¤·Æ¼¥á¥À¥ë¡£
º£Âç²ñ¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»½é¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿å±Ë¤Î°ñÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤âÀ©¤·¡¢º£Âç²ñ3´§Ã£À®¡ª
¼«¿ÈÄÌ»»23¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¼ê¤Ç¤âÃË»Ò¡¦¸Ä¿Í·Á¡¢½÷»Ò¡¦ÃÄÂÎ·Á¤Î2¤Ä¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£