Áê¾ìÅ¸Ë¾11·î24Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: Êª²Á¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ¢Í¥È¥é¥ó¥×¶¦ÏÂÅÞÉÔÍø¡¢Ì±¼çÅÞÍ¥Àª¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡¢ÍèÇ¯¤ÎºÇ¹âºÛ¤ÇÈ½Äê¢Í°ã·ûÈ½·è¤Ê¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÂÇ·â¡¡ÆüËÜ³ô: Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¡¦¥À¥¦¥óÁê¾ì¤¬Â³¤¯
¢£I¡¥ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë11/20¡¢NY¥À¥¦¢¥386¥É¥ë°Â¡¢45,752¥É¥ë¡¡2¡Ë11/21¡¢NY¥À¥¦¡Ü493¥É¥ë¹â¡¢46,245¥É¥ë
¡ÚÁ°²ó¤Ï¡ÛÁê¾ìÅ¸Ë¾11·î20Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ²¾ÁÛÄÌ²ß¡¦¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎË½Íî¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿³ô¼°Áê¾ì¤Î²¼Íî¤ËÃí°Õ¡¡ÆüËÜ³ô: ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢Çä¾å¤ÏÍ½ÁÛ¾å²ó¤ëÁý¡¢³¤³°Ã»´ü¶Ú¤Ï³ôÇã¤¤Éü³è¤«
¡ü2¡¥ÊÆ¹ñ³ô¡§Êª²Á¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ¡¡¢Í¡¡¥È¥é¥ó¥×¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÉÔÍø¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÎÍ¥Àª¤Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎºÇ¹âºÛ¤ÇÈ½Äê¡¡¢Í¡¡°ã·ûÈ½·è¤Ê¤é¥È¥é¥ó¥×»áÂçÂÇ·â
¡¡1¡ËÊª²Á¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ¡¡¢Í¡¡¥È¥é¥ó¥×¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÉÔÍø¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÎÍ¥Àª¤Ø¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥óÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Î¼ºÇÔ¤ÇÊª²Á¹âÆ¤·¤¿¤È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êª²Á¹âÆ¤ÇÀ¸³è¤Ë¶ì¤·¤àÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¤ËÅ¾´¹¤µ¤»¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©ºö¤¬ÁÕ¸ù¤·Äã²¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö»ä¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÍâÆü¤«¤éÊª²Á¤Ï²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡×¤È¸ø¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2¼¡À¯¸¢¤¬´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤ÏÄã²¼¤«¤é¾å¾º¤ÎÃû¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î»ÊË¡È½·è¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£·ë²Ì¡¢Í¢ÆþµíÆù¤¬¹âÆ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µíÆù²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¡Ü19¡ó¡¢¤Ò¤Æù¤Ï¡Ü13¡ó¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢³°¿©¤ò»ß¤á¤Æ²ÈÄí¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µíÆù¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤Î50¡ó´ØÀÇÈ¯Æ°¤Ë¤è¤ëÍ¢ÆþµíÆù²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬ÊÆ¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥ì¾å¾º¤Ç¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢NY»ÔÄ¹Áªµó¡¢¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸½£¤Ê¤É¤Î2¤Ä¤Î½£ÃÎ»öÁªµó¤Ç¥È¥é¥ó¥×¶¦ÏÂÅÞ¤Ï3Áª3ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢µÞî±¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë²Ý¤·¤¿´ØÀÇ¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë¡ÖÀ¯ºö¶âÍø°ú²¼¤²¡×Í×µá¤ò¶¯°µÅª¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¸º¾¯¤¹¤ë¸ÛÍÑ¼ÔÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¶âÍøÄã²¼¤ÇÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î¾å¾º¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡Ê1¡Ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤È¡Ê2¡ËÀ¯ºö¶âÍø¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£·ë²Ì¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯ºö¤ÏÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×¶¦ÏÂÅÞ¤òÉÔÍø¤ËÆ³¤¯¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÍèÇ¯¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤È¼¡´üÂçÅýÎÎÁª¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤Îº¬Àä¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¤ÎÈÝÄê¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ê1¡Ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÎÅ±ÇÑ¡Ê2¡ËÀ¯ºö¶âÍø¤ÎÄã²¼¤¬¡¢Êª²Á¾å¾ºÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿À¯ºö¤ò¼«¤éÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡2¡Ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎºÇ¹âºÛ¤ÇÈ½Äê¡¡¢Í¡¡°ã·ûÈ½·è¤Ê¤é¥È¥é¥ó¥×»áÂçÂÇ·â¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ·ûË¡¤Ç¤Ï¡Ö´ØÀÇ¡×¤Î·èÄê¸¢¤Ï¡ÖµÄ²ñ¡×¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤Ç¤Ï¡Ö´ØÀÇ¡×¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Îº¬µò¤Ï¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤È¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë´ØÀÇ¡×¤¬ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤äÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤Î¡ÖÊ¬ÌîÊÌ´ØÀÇ¡×¤¬ÂÐ¾Ý
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÏÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦¤½¤â¤½¤âÊÆ¹ñ¤Î±Ñ¹ñ¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤Ï¡Ö¥Ü¥¹¥È¥óÃã²ñ»ö·ï¡×¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎò»ËÅª»ö·ï¤ò´ð¤Ë¡¢´ØÀÇ¤ÏµÄ²ñ¤¬·è¤á¤ë¤ÈÊÆ¹ñ·ûË¡¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦º£¡¢ºÛÈ½ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖIEEPA¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñÏ¢Ë®ÃÏºÛ¡¢¹âºÛ¤Ï¡Ö´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÏµÄ²ñ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ·èÄê¤ò°ã·û¤È¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤¬ÍèÇ¯¤Ë²¼¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤Ï¥È¥é¥ó¥×Âè1¼¡À¯¸¢»þÂå¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿È½»ö¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤¬9¿ÍÃæ6¿Í¤ÈÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÏµÄ²ñ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·²ûµ¿Åª¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë°ã·ûÈ½·è¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Àº®Íð¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×2¼¡À¯¸¢¤Î¥ì¥¤¥à¥À¥Ã¥¯²½¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢2026Ç¯Ãæ´ÖÁªµó¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç²¼±¡µÄ²ñ¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¾å±¡¤ÇÍ¥°Ì¤À¤¬¡¢²¼±¡¤Ç¤ÏÌ±¼çÅÞÂ¿¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ïº¤Æñ¤ÊµÄ²ñ±¿±Ä¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ü3¡¥¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢Íø²¼¤²¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÄ¹´ü²½¤Î¥ê¥¹¥¯ ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡ü4¡¥ÊÆ¹ñ9·î¸ÛÍÑÅý·×¡¢½¢¶È¼Ô¿ô¡Ü11.9Ëü¿ÍÁý¡¢Í½ÁÛ¡Ü5.3Ëü¿ÍÁý¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡Ë¡¡1¡ËÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤ÎÈ¼¤¤Ìó1¥«·îÈ¾ÃÙ¤ì¤¿¡£
¡ü5¡¥9·î¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.4¡ó¡¢Í½ÁÛ¤ÈÁ°·î¤Ï4.3¡ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡ü6¡¥¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á»±²¼¤Î¥Ð¡½¥¯¥·¥ã¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝÍ45¡ó¤òÇäµÑ¡Ê¥â¥È¥ê¡¼¥Õ¥ë¡Ë¡¡1¡ËÇäµÑ³ô¤Ï4²¯6,500Ëü³ô¤òÇäµÑ
¢£II¡¥Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë11/20¡¢¾å³¤Áí¹ç¢¥15°Â¡¢3,931¡¡2¡Ë11/21¡¢¾å³¤Áí¹ç¢¥96°Â¡¢3,824
¢£III¡¥ÆüËÜ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë11/20¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü1,286±ß¹â¡¢49,823±ß¡¡2¡Ë11/21¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥1,198±ß°Â¡¢48,625±ß
¡ü2¡¥ÆüËÜ³ô¡§Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¡¦¥À¥¦¥óÁê¾ì¤¬Â³¤¯¡¡1¡Ë11/20¤ÏÁ´ÌÌÂçÉý¹â¤â¡¢¾åÃÍ¤Ï½Å¤¤¡¡¢Í¡¡Íâ11/21¤Ï¢¥1,198±ß°Â¡¡¡¡¡¦11/20¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡11/19½ªÃÍ¡¡¡¡48,537±ß¡¡¡¡¡¡¡¡11/20¹âÃÍ¡¡¡¡50,574¡¡¡¡¡¡¡¡11/20½ªÃÍ¡¡¡¡49,823
¡¡¡¡¡¦Á°ÆüÈæ¡Ü2,037±ß¹â¡¦¡Ü4.96¡ó¹â¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÃÍ¤Ç¤Ï¡Ü1,286±ß¹â¡¦¡Ü2.64¡ó¹â¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹âÃÍ¤«¤é¢¥751±ß°Â¤È¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ë¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¶¯¼å´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤³°Ã»´üÅêµ¡¶Ú¤¬Ä«Êý¡¢³ô²ÁÀèÊª¤ËÇã¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬Á°ÆüÈæ¡Ü2,000±ß¶áÊÕ¤«¤éÇä¤êÅ¾´¹¤·¤ÆÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤ò¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£³¤³°Ã»´üÅêµ¡¶Ú¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò¶¯¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Á°Æü11/19¤âÄ«Êý¤Ë³¤³°Àª¤ÎÀèÊªÇã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Çä¤êÍ¥Àª¤È¤Ê¤êÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¢¥165±ß°Â¤Ç½ª¤¨¤¿¡£11/20¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÂçÉý¹â¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¹¥·è»»¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¡£¤¿¤À¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¸ú²Ì¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£³¤³°Ã»´üÅêµ¡¶Ú¤Ï¡ÖÈ¿È¯ÁÀ¤¤¤ÎÇã¤¤¡×¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÇã¤¤¤Î¸£°úÌò¤Ï¹ß¤ê¤¿¡×¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦¤ä¤Ï¤ê¡¢Íâ11/21¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¢¥1,198±ß°Â¤ÈÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¹¥·è»»¤ò¼õ¤±È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤¡¡¡¡¡¦¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï11/19Í¼¤Ë¹¥·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢Íâ11/20¤ÎÁê¾ì¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡¡¡¡¡¦¤·¤«¤·¡¢11/21¤Ë¤ÏÇí¤²¤¿¡£¡¡¡¡¡¦¤à¤·¤í¡¢¾ÍèÅê»ñ¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡¡3¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì¤Î¥¢¥Ã¥×¡¦¥À¥¦¥óÁê¾ì¤¬Â³¤¯¡¡¡¡¡Ê1¡Ë11/20¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü1,286±ß¹â¤ËÀê¤á¤ë´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¡Ü795±ß¹â¡¦¡Ü61.8¡óÀêÍ¡¡¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´óÍ¿ÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¾å¾ºÉý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü451±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡Ü1,685±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü164¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1,640¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü71¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü355¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü60 ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡Ü750¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TDK¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü49¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü97¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü795
¡¡¡¡¡Ê2¡Ë11/21¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥1,198±ß°Â¤ËÀê¤á¤ë´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¢¥1,418±ß¡¦¢¥118¡óÀêÍ¡¡¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´óÍ¿ÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¾å¾ºÉý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥674±ß°Â¡¡¡¡¡¡¢¥2,520±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥419¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥2,090¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥233¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥2,320¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥52 ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥1,565¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ó¥Ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥40¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥1,205¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¢¥1,418±ß¡¡¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î²¼Íî´óÍ¿¤¬¹â¤¤¾å°Ì3ÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¡¢Áê¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÂçÉý°Â¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ³ô¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô11/21¤ÎÆ°¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡¢¥2.40¡ó°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥0.06¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JPXÆü·Ð400¡¡ ¢¥0.18¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥í¡¼¥¹250¡¡ ¡Ü0.17¹â¡¡¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¡¦¥À¥¦¥óÁê¾ì¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ü3¡¥¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡¢³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¤¬¡ÖBaa3¡×¤Ë2ÃÊ³¬³Ê²¼¤²¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢£IV¡¥ÃíÌÜÌÃÊÁ¡ÊÅê»ñ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¡¡¦5929¡¡»°ÏÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÌ¯Ì£¡¡¡¦7832¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ·øÄ´
¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃæÅçµÁÇ·¡¡¡Ê¤Ê¤«¤·¤Þ¡¡¤è¤·¤æ¤¡Ë
1970Ç¯¤ËÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È(³ô)Æþ¼Ò¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î´ë²è¡¦´ÉÍý¡ÊºâÌ³´Þ¤à¡Ë¤ò32Ç¯´Ö·Ð¸³¸å¡¢´ë¶ÈºÆÀ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¡¢¥¢¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ê³ô¡ËÂåÉ½¡£¥á¡¼¥«¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤¿¶âÍ»¤È´ë¶È·Ð±Ä¤ò»ëÅÀ¤Ë¡¢³ô¼°´Þ¤à¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò2017Ç¯¤«¤éÈ¯¿®¡£È¯¿®ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¾ðÊó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢»¨»ï¡¢¾Ú·ô¥ê¥Ý¡¼¥ÈÅù¡¹¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÍ½Â¬¡¦Å¸Ë¾¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤òºîÀ®¡£http://note.com/soubatennbou