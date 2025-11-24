ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Åß¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡¡Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¡È°áÁõ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤«¤ï¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖåºÎï¡×¡¡
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê32¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Åß¤Ç¤¹¤¬¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¤Ã¾Ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÈÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡Ù¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤Î¤¿¤±¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«...¡×¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤«¤é¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òµ¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×°áÁõ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ç¥³¥ë¥ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ãåºÎï¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£