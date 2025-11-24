¡Ú¶¥ÎØ¡Û¾®ÁÒ£Ç£±¡¡¥ß¡¼¥×¥í¥±¥¤¥ê¥ó¶æ³ÚÉô¤ÎÀÆÆ£²í»Ò¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ´ÑÀï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö¶¥ÎØº×¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¾®ÁÒ¡Ë
¡¡¥ß¡¼¥×¥í¥±¥¤¥ê¥ó¶æ³ÚÉô¤Ë½êÂ°¡¢Á°¶¶¤ä¼è¼ê¤Ç¥¢¥Æ¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÀÆÆ£²í»Ò¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¡£ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·îÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç°ÆÆâ½ê¤Ë¶ÐÌ³¡££¹¥«·î´Ö¤â¡ÖÂçºå¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËüÇî¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡ÖÀµÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂÀ¤â¤â¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¶¥ÎØº×¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÂÀ¤â¤â¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¼Ì¿¿¤â»£¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¥ì¥¤¥Á¥§¥ëÐ§¡Ê¸½Ìò¶¥ÎØÁª¼ê¤Î¸¶ÅÄÎé¤¬½ÐÅ¹Ãæ¡Ë¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£´ÆüÌÜ¤«¤éÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼Ö·ô¤Î¼ý»Ù¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥ç¥²¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¡¢¥°¥Ã¥º¤¬Çã¤¨¤¿¤ê¤È¤«¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£