¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ê¥è¤Î»ÑÀª¤ËÃÎ»ö¤È¶Ó¿¥¤ÏÎø¿´¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¡Âè42²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè42²ó¡Ê25Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ·î¾È»û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£Åìµþ¤Î½÷³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¥ê¥è¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¶Ó¿¥¤ÈÃÎ»ö¤Ï²ãÄ¢¤Î³°¤Ë¡£¿ôÆü¸å¡¢½÷Ãæ»Å»ö¤ËÎå¤à¥È¥¤Î¤â¤È¤ò¥ê¥è¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¥ê¥è¤Ë¥È¥¤¬¤À¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¦¥°¥¤¥¹¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¥Û¡¼¥Û¥±¥¥ç¡×¤ÈÌÄ¤«¤Ê¤¤¥¦¥°¥¤¥¹¤Ë°ã¤¦Ä»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤Î²òÀâ¤Ç¥¦¥°¥¤¥¹¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥ê¥è¤Ë¾·¤«¤ì¤ÆÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Î²È¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ê¥è¤Î»ÑÀª¤ËÃÎ»ö¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÎø¿´¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ·î¾È»û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£Åìµþ¤Î½÷³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¥ê¥è¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¶Ó¿¥¤ÈÃÎ»ö¤Ï²ãÄ¢¤Î³°¤Ë¡£¿ôÆü¸å¡¢½÷Ãæ»Å»ö¤ËÎå¤à¥È¥¤Î¤â¤È¤ò¥ê¥è¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¥ê¥è¤Ë¥È¥¤¬¤À¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡©