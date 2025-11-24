¡ÖÀäÂÐ¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï¹ß¤í¤µ¤Ê¤¤¡×¿·´´Àþ¡ÄÌ¾¸Å²°±ØÈ½ÃÇ¤Ç²¼¼Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ö¥Û¥ó¥È¡×
²Î¼ê¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Ì¾¸Å²°±Ø¤Ç¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò¹ß¤í¤¹¤Ê¡×¤È¤Î»ØÎá¤¬½Ð¤Æ²¼¼Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ´ë²è¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ßÅÔ»ÔÅÁÀâ¡ª¥Û¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢7¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é5¤Ä¤Î»ö¼Â¤òÃµ¤·½Ð¤¹¥ë¡¼¥ë¡£Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¤·¤Æ²¼¼ÖµñÈÝ¡×¤òÁª¤Ö¤È¡¢¶¿¤¬¡Ö¥Û¥ó¥È¡×¤Î»¥¤ò¤¢¤²¤ÆÀµ²ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö¤¹¤´¤Ã¡¢²¼¼ÖµñÈÝ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¶¿¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï¹ß¤í¤µ¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¶¿¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÌ¾¸Å²°¤¬¹ß¤í¤µ¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¼êÁ°¤ÎË¶¶¤Ç¹ß¤ê¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¡ÊË¶¶±Ø¤«¤é¡Ë¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢1¥³Á°¤«¤é¡×¤È¼õ¤±¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¤¸¤ã¡¢¤Î¤¾¤ß¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£ß·Éô¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Å¤Í¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¶¿¤Ï¡Ö±Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¤Í¡£ÀäÂÐ¤Ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï¹ß¤í¤µ¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£MC¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ·ÙÈ÷¤µ¤ó¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¶¿¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Í¤§¡Á¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¡£
ß·Éô¤Ï¡Ö¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤é¡Ëµ¢¤ë¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤ó¤«¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¶¿¤Ï¡ÖËÍ¤â¤è¤¯¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¾¸Å²°¤Î±Ø°Ê³°¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£