Á°ÅÄÂçÁ³¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á¡¡¸Å¶¶ÂàÃÄ»þ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Ï³Ø¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸Å¶¶¤ËÂå¤ï¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤ËºÆ¤Ó°ÜÀÒ¤ÎÏÃÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÊýÌÌ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Åß¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¾¤ËÁ°ÅÄ¤¬Æ°¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é8¾¡2Ê¬2ÇÔ¤È¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥Èµ¤Ì£¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¡¼¥Ä¤Ë¼ó°Ì¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£»Ø´ø´±¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Î²òÇ¤¤Ë¤âÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º®Íð¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¸Å¶¶¤ò¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ø¡¢²Æ¤Ë¤ÏÆ±¤¸Á°Àþ¤Î¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¥å¡¼¥ó¤òFC¥³¥â¤ØÇäµÑ¤·¤¿¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤òÊä¶¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¶ìÀï¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁ°ÅÄÂàÃÄ¤ØÈ÷¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥¼¥ó¤¬°ÜÀÒ¤òË¾¤à¤Ê¤é¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Â¦¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î¿´¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î½ËÊ¡¤È¶¦¤ËÈà¤Ï°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Å¶¶¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ1·î¤Ë¼êÊü¤·¤¿¶µ·±¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÌµÇ½¤Ö¤ê¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¸Å¶¶¤¬¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤¢¤ì¤«¤é18¥ö·î·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸Å¶¶¤ËÂå¤ï¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
º£¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÁ°ÅÄ¤ò¼º¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤â²ø¤·¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ¬¤ÎÄË¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£