¥Ù¥ë¥®¡¼²«¶âÀ¤Âå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä ²«¶âÀ¤Âå¤È¡È¿·À¤Âå¡É¤ÎÎ¾Êý¤òÃÎ¤ë¥È¥Þ¡¦¥à¥Ë¥¨¤¬¿®¤¸¤ë²ÄÇ½À¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÍ½Áª¤òÌµÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡×
2026WÇÕ²¤½£Í½ÁªºÇ½ªÀá¤Ç¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ò7-0¤Ç·âÇË¤·¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¡£
¥¨¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë¤ä¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¤é²«¶âÀ¤Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2018Ç¯Âç²ñ¤Îº¢¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¿·À¤Âå¤Ë¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£2013Ç¯¤ËÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£²ó¤Î²¤½£Í½Áª¤Ç¤â7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¡¼¥ëDF¥È¥Þ¡¦¥à¥Ë¥¨¤À¡£
¡Ö¿·¤·¤¯¥ê¥å¥Ç¥£¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥à¤¬Æþ¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»Å»ö¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¿¿¤Ë¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤äÀï½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó²þÁ±ÅÀ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤Æ¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤ÏÍ½Áª¥°¥ë¡¼¥×¤òÌµÇÔ¤Î¼ó°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¡Ê¡ØbeIN Sport¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤ÎGK¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥×¥Õ¥¡¥Õ»á¤â¡Ö²«¶âÀ¤Âå¤¬¤¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ïº£¸å¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ïº£¸å¿ô¥ö·î¤ò¤«¤±¤Æ¸·¤·¤¤»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤Þ¤¿Âç¤¤Ê¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿·À¤Âå¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2026WÇÕ¤Ø¸½ÃÊ³¬¤ÇÉ¾È½¤Ï¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²«¶âÀ¤Âå¤¬2018Ç¯Âç²ñ¤ÇµÏ¿¤·¤¿3°Ì¤Î·ë²Ì¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¡£