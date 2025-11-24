N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È²ÃÆþ¤«¤éÉ¾²Á±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î23ºÐDF¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥à¥ê¡¼¥ê¥ç¤ò´Æ»ë¤«
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥à¥ê¡¼¥ê¥ç¡Ê23¡Ë¤Ï¶á¤¤¾Íè¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
2023Ç¯²Æ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿Æ±Áª¼ê¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¸ø¼°Àï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï39»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢¤½¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤ò»Ù¤¨¤ë1¿Í¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥à¥ê¡¼¥ê¥ç¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Î½ÅÍ×¤Ê¼éÈ÷¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Æ±Áª¼ê¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2029Ç¯¤Þ¤Ç»Ä¤¹¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¤¬¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ç¤¢¤ë8000Ëü¡Á9000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó144²¯¡Á162²¯±ß¡Ë¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤±¤Ð¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤À23ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢¾ÍèÀ¤â¤¢¤ë¥à¥ê¡¼¥ê¥ç³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤³¤«¤éÁý¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤Ï¶á¤¤¤Î¤«¡£