¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡¡1·î¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Ë¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬ËÜ²»
Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏFW¤ÎÊä¶¯¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤Î3¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤ÏÁá¤¯¤â6¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤é¤Î²ÃÆþ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿3¿Í¤ÎFW¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤¬¸º¾¯¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ç90Ê¬¤·¤«¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ç¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¡¢½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¬¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Ï¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áº£Åß¤Î°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥·¥§¥·¥å¥³¤¬ºÇÂç5½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¡¢12·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤È¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á°Àþ¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Ç¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Îµ¯ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏMF¤Î¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¡£¸½¾õ¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ê¥Ý¥ê¹Ô¤¤ÎÊóÆ»¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÂåÌò¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¸Â¤êÊü½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£