¡¡£²£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î£Î£Î£Î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬£·£²¡ó¤È¹â¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤ÎÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄºê»ËÏº»á¤Ï£Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤Ë¡Öº£½µ¤«¤éÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤¬°ì¤Ä¤ÎÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿åÍËÆü¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÌîÅÞ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¡Ö³°¸ò¤ÎÌäÂê¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£·ÐºÑ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Êª²Á¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤âÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Îµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯ËÄ¤é¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ß°Â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÌîÅÞ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÄÉµÚ¤Ç¤¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
