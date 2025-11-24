¡Ú¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡ÛÂçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢·àÅªÂçµÕÅ¾¤Ç£Í£Ì£Â¥«¥Ã¥×À©ÇÆ
¡þ¡Ö£Í£Ì£Â¡¡£Ã£Õ£Ð¡¡£²£°£²£µ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¦¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¡Ë¡¡¢¡¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¡¦·è¾¡¡¡Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡£¸¡½£´¡¡¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º
¡¡¹Å¼°¾¯Ç¯¾¯½÷Ìîµå£µÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¡Ö£Í£Ì£Â¡¡£Ã£Õ£Ð¡¡£²£°£²£µ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡×·è¾¡Àï¤¬£²£´Æü¡¢¼¢²ì¡¦ÂçÄÅ»Ô¤Î¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°´ØÀ¾¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¼ÆÅç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç£²»î¹ç£³£¸ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢£²Ï¢¾¡¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤â½éÀï¤Î°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°ÃæÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥ºÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¤Ç¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦Åì¤¬º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡£¤½¤Î¸åÌµ»à»°ÎÝ¤È¤·¡¢âÃÌîÎç¼ç¾¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢¾¡Ï¤¤âº¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¿¹¸ý¤¬¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÆóÅð¡£Â³¤¯¿ù¸¶¤ÎÂÇµå¤¬Å¨¼º¤òÍ¶¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢£±»à¸å¤Ë¤Ï¿ÜÄ¹¤Î°ì¥´¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ë¤â£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¾¡Ï¤¤ËÂÐ¤·¡¢Âçºå¼ÆÅç¤Ï£´²ó¤Ë¼¯»³¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ê¤É¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²ó¤Ï£²»àÆóÎÝ¤«¤éµÜ¸¶¡¢ºä°æ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿±äÄ¹£·²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤«¤éÃçÌî¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢Åì¤Îµ¾Èô¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡££¶²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿âÃÌîÎç¼ç¾¤¬¾¡Ï¤¤ÎÈ¿·â¤òÍÞ¤¨¡¢½é»²Àï¤ÇÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¡
¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°ÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½¡Ë¡¡£µ¡½£²¡¡Ê¼¸Ë¥ê¥È¥ë¡Ê¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°À¾ÆüËÜÂåÉ½¡Ë
¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡£·¡½£±¡¡¾¾»³¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°Ãæ»Í¹ñ¡¦¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½¡Ë
Ê¼¸Ë¥ê¥È¥ë¡¡£·¡½£¶¡¡¾¾»³¥Ü¡¼¥¤¥º
¢¨¾¡Ï¤¤¬£±°ÌÆÍÇË
¢¦¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¢
Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°´ØÀ¾¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½¡Ë¡¡19¡½£²¡¡¿ùÊÂÃæÌî£Ç£Á£Ì£Á£Ø£Ù¥¨¥á¥é¥ë¥É¡Ê¥Ý¥Ë¡¼¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¡Ë
Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡19¡½£³¡¡¼¯»ùÅç¥·¥ã¡¼¥¯¥¹¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¡Ë
¿ùÊÂÃæÌî£Ç£Á£Ì£Á£Ø£Ù¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¡25¡½£²¡¡¼¯»ùÅç¥·¥ã¡¼¥¯¥¹
¢¨Âçºå¼ÆÅç¤¬£±°ÌÆÍÇË
¡¡¢¦¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°£
ËÌ´ØÅì¥ê¥È¥ë¡Ê¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°ÅìÆüËÜÂåÉ½¡Ë¡¡£µ¡½£°¡¡¥ä¥ó¥°¿À¸Í»°ÅÄ¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ê¥ä¥ó¥°¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¡Ë
°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°ÃæÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½¡Ë¡¡17¡½£°¡¡¥ä¥ó¥°¿À¸Í»°ÅÄ¥¤¡¼¥°¥ë¥¹
ËÌ´ØÅì¥ê¥È¥ë¡¡£¶¡½£³¡¡°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º
¢¨ËÌ´ØÅì¥ê¥È¥ë¤¬£±°Ì¡¢°ðÂôÃæ±û¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ÇÆÍÇË
¡¡¢¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦½à·è¾¡
Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡£µ¡½£³¡¡°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º
¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡¡£¶¡½£±¡¡ËÌ´ØÅì¥ê¥È¥ë
