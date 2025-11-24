¡ÚÂ®Êó¡Û¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë²«º½¤Î¤ª¤½¤ì¡¡25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¡Îµ´¬¤äÍë±«¤Ë¤âÃí°Õ
¡¡Âçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤Ç¸«ÄÌ¤»¤ëµ÷Î¥¡Ö»ëÄø¡×¤¬10¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ëÄø¤Ï¡¢5¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¸òÄÌ¤Ø¤Î¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ç¤Ï½ê¤Ë¤è¤ê²«º½¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤¼¤óÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ·Ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï³°½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾å¶õÌó5500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÉ¹ÅÀ²¼24ÅÙ°Ê²¼¤Î¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹õ¤¤±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤ÆµÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ê¡¢Íë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·úÊª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£