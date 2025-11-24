ÆüÃæ¶ÛÄ¥¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ï¡©3Ï¢µÙ¤Î¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï70Ê¬ÂÔ¤Á¡¡¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¡ÄÃÄÂÎ¥¥ã¥ó¥»¥ëÁê¼¡¤®ÈáÌÄ¤â
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¡£
19Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖËÌµþÆüÊó¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Ï¥¼¥í¤Ë¡©¾åÌîÆ°Êª±à¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥À¤ÏÅìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Î2Æ¬¤Î¤ß¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡Ä¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥Ñ¥ó¥À¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âß¤·½Ð¤·¤¬Ää»ß¤µ¤ì¡¢¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¼Ë¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ä
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ê¿Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³«±àÄ¾¸å¤«¤éÉáÃÊ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
22Æü¡¢³«±àÄ¾¸å¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿½÷À¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ä¡È70Ê¬ÂÔ¤Á¡É
¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤ËÍè±à¤·¤¿¤â¤â¤µ¤ó¡§
¸«Ç¼¤á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¤â¤¦1²ó¡¢ÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¡Ä
¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¡§
¡ÊÆüËÜ¤Ç¡Ë°ìÀ¸¥Ñ¥ó¥À¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥Ñ¥ó¥À¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä
¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¾ì½ê¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡ÄÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤«¤é¡¢22Æü¤Ç9ÆüÌÜ¡£
¼ÂºÝ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡£
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¿³ùÁÒ¹â¹»Á°¤ÎÆ§ÀÚ¡£
22Æü¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤µ¤Û¤ÉÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£
Åìµþ¡¦ÀõÁð¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÈáÌÄ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦ÃãÆ»ÂÎ¸³¶µ¼¼¡Ä
ÀõÁð ÃãÁµ¡¡ÃÝÅÄÍý³¨»á¡§
¡ÊÍ½ÌóÉ½¡Ë40Ì¾¤ÎÃÄÂÎÍÍ¤¬4ÁÈÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÃÄÂÎÍÍ¡¢Á´¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ°Â¤ÏÃÏÊý¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤â¡Ä¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡£
2025Ç¯6·î¡¢Ãæ¹ñ¤ËÁ´Æ¬¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡È¸µ¡¦¥Ñ¥ó¥À¤Î³¹¡É¤À¤¬¡ÄÈþ¤·¤¤Çòº½¤Îº½ÉÍ¤ä¡¢Îò»Ë¿¼¤¤²¹Àô¤òµá¤á¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
2024Ç¯¤ËË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó40¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä
22Æü¡¢ÇòÉÍÄ®¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
Suntide Cafe&Bar Shirarahama Å¹°÷¡§
³°¤Ë¤â¤´°û¿©¤¬¤Ç¤¤ëÀÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤¬¤Û¤ÜÁ´ÉôËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
Àä·Ê¤ÎÍ¼ÍÛ¤ò¤Î¤¾¤à¡¢ÇòÉÍ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë±ß·îÅç¤â¡¢ÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÇòÉÍ³¤Äì´Ñ¸÷Á¥¡¦ÄÅÂ¿ÄêÂåÉ½¡§
ÉáÃÊ¡¢±ß·îÅç¤Î·ê¤ËÍ¼Æü¤¬Æþ¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ»±è¤¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤É¡¢º£Æü¡Ê22Æü¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¹Àô½É¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡Ä
µª½£¡¦ÇòÉÍ²¹Àô¤à¤µ¤·¡¡½÷¾ ¾ÂÅÄ¹°Èþ¤µ¤ó¡§
Âç¤¤ÊÃÄÂÎ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡ÊÃæ¹ñµÒ¡Ë69¿Í¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿ÅöÆü¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30¥ë¡¼¥à°Ê¾åÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤«¤éÍ½Ìó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï150·ï¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢2025Ç¯¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤ÎÊÖ´Ô¤ÇµÒ¤¬¸º¤ê¡Ä
²Æ¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÌÔ½ë¤ÇµÒ¤¬¸º¤ê¡Ä
º£ÅÙ¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä
µª½£¡¦ÇòÉÍ²¹Àô¤à¤µ¤·¡¡½÷¾ ¾ÂÅÄ¹°Èþ¤µ¤ó¡§
Æ±¤¸Ãæ¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥ó¥À¤È°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ª¡¢´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä
ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¦ÌÚÆâ»á¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÏ¹Ò¼«½Í¤¬1Ç¯Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï¡¢1Ãû7900²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤äÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤Ê¤É¡¢°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¡£
¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤ó¤Ê»öÂÖ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òµá¤á¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2017Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ËÈ¿È¯
2017Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¶¼°Ò¤ËÈ÷¤¨¡¢·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥àTHAAD(¥µ¡¼¥É)¤òÇÛÈ÷¡£
¤¹¤ë¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÃµÃÎÈÏ°Ï¤ËÃæ¹ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£
¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¤¬ÀìÌç¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ê¥®¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä
¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ê¥®¶µ¼ø¡§
Ãæ¹ñ¤«¤é´Ú¹ñ¤Ø¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Á´Éô¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎK¥Ý¥Ã¥×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«Á´Éô¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤ÎÆüËÜ¤È»÷¤¿¾õÂÖ¤À¤¬¡ÄÅö»þ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£
Ãª¤ËÊÂ¤ó¤À´Ú¹ñ¾¦ÉÊ¤ò²õ¤¹Ãæ¹ñ¤Î½÷À¤¿¤Á¡§
¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª½Ð¤Æ¹Ô¤±¡ª
½÷À¤¿¤Á¤¬Ã¡¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÀ½¤Î¾¦ÉÊ¡£
Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´Ú¹ñÀ½ÉÊ¤ÎÇË²õ¹Ô°Ù¤ä¡ÄÉÔÇã±¿Æ°¤Ê¤É¤¬µ¯¤¡¢Âç¤¤Êº®Íð¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ä
2020Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÈ¿È¯
5Ç¯Á°¡¢Ãæ¹ñ¡¦Éð´Á¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬³ÈÂç¡£¤½¤Î»þ¡Ä
¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ê¥®¶µ¼ø¡§
Åö»þ¤Î¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¼óÁê¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¤É¤³¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¡©¹ñºÝ¸¡ºº¤òµá¤á¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¹¤´¤¯ÅÜ¤Ã¤¿¡£
¸¶°øÄ´ºº¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÂçÇþ¤ä¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¡£
¥Ê¥®¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Ë¤â¥«¥Ê¥À¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ê¤É¤¬Æ±ÍÍ¤Î·ÐºÑ°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä³Æ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ê¥®¶µ¼ø¡§
¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉ¬¤ºÉ¬Í×¡£2ÈÖÌÜ¤ÏÍ¢½Ð¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
³Æ¹ñ¤Ï·ÐºÑ°µÎÏ¤ËÀÞ¤ì¤º¡¢Ãæ¹ñ¤ËÍê¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤ËÇ°×ÀïÎ¬¤Ê¤É¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
Mr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÄÆ±»Ö¼ÒÂç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡¦»³¾å¿®¸ã»á¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈó¸ø¼°¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë³°¸òÊ¬Ìî¤Î¡È±Æ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¡É¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Ãæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÎÈ¯¸À¡Ä
¹â»Ô¼óÁê¡§
ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¾å»á¤Ï¡Ä
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØË¡³ØÉô¡¦»³¾å¿®¸ã¶µ¼ø¡§
¤¢¤ÎÅúÊÛ¤Í¡¢¤Þ¤µ¤ËÍÞ»ß¤ò¸ú¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤«¤é½Ð¤¿È¯¸À¤À¤È¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂæÏÑ¤¬¤â¤·Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Åì¥·¥Ê³¤Á´ÂÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÞ»ßÎÏ¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï21Æü¤â¡Ä
¹â»Ô¼óÁê¡§
¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
°ì´Ó¤·¤Æ¡ÈÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡É»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ÐºÑ°µÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¤¬¡Ä
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØË¡³ØÉô¡¦»³¾å¿®¸ã¶µ¼ø¡§
Ãæ¹ñ¤³¤½º£¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÉ¬Í×¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤¬¤â¤¦¸ºÂ®¤·¤Æ¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Ï¤â¤¦°Ò°µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢²æËýÈæ¤Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡¢¤³¤ÎÃæ¹ñ¤Î°Ò°µ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¹ñ¤Î°µ¤ËÉé¤±¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¡¢È¯¸À¡¢Å±²ó¤·¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Î¾Ð¤¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£º£¡¢¿¼¹ï¤ÊÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
