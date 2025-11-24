¶ÌÀîÅ°»á¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¸ÀµÚ¡ÖºòÆü¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¸ý¤Ë
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï24Æü¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢Åìµþ±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤¬¼¡¡¹¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹±Îã¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢NHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë´Ø¤·¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥ë´ë²è¤ò¹Ô¤¤¡¢Åìµþ±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤ÇÂ³¡¹È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¾¸Í»þÂå¤Î°ä¹½¤Ê¤É¤òÆÃ½¸¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Îò»Ë³Ø¼Ô¤ÇÅìµþÂç³Ø»ËÎÁÊÔ»¼½ê¤ÎËÜ¶¿ÏÂ¿Í¶µ¼ø¤¬¡¢²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¶É·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö±ó»³¤Î¶â¤µ¤ó¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖËÌÄ®Êô¹Ô½ê¡×¤Î°ä¹½¤¬¡¢Åìµþ±Ø¤ÎÈ¬½Å½§¸ý¼þÊÕ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¶â¤µ¤ó¡×¤Ï±ó»³¶â»ÍÏº·Ê¸µ¤È¤¤¤¦¡¢¼Âºß¤·¤¿¹¾¸ÍÄ®Êô¹Ô¤Î´úËÜ¤¬¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶â¤µ¤ó¤¬¸ª¤ò¤Ï¤À¤±¤Æºù¿áÀã¤ÎÆþ¤ìËÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥¤¥ºÊý¼°¤Ç¡¢ËÜ¶¿¶µ¼ø¤¬Åú¤¨¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¹â¤¤°Ì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤È°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÏÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢µ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¤â¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÄÕ½Å¤¬Ï·Ãæ¤È¤«¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¶¿¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤·¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¥É¥é¥Þ¾å¤Î±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£