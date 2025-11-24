³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Ï¡¢É×¤Î¡È¸«±É¡É¤ÎÆ»¶ñ¡©Â¾¿Í¤ËÇÛ¤ëÉ×¤È¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëºÊ¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥óÂ¾¿Í¤Ë¡ÄÉ×¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥â¥ä¥â¥ä
»ä¤¬¥±¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«😭¡©°Õ¸«¤¯¤À¤µ¤¤🙏
Ë¿²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÉ×¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥óÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÆâ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢»ä¤ÎÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Î¿Í¤ä¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤È¤«¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Ï²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Èà»á¤ÈÆ±À³¤¹¤ë²ÈÅÅ¤òÇã¤¦¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¤È¤´¤Ã¤½¤ê£²£°Ëç¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¡á¶â·ô(¤ª¶â)¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤»»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó🤚¥±¥Á¤¯¤µ¡£¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¿¤À¤Î»æ¤¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÎÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Â¾¿Í¤Ë¤À¤È¤·¤Æ¤â²÷¤¯¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«😭¡©
¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤â¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡¢Î¨Ä¾¤Ê¤´°Õ¸«Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤äÍ§¿Í¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í¤Ê¤É¤Ëµ¤Á°¤è¤¯ÇÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Èà»á¤ÈÆ±À³¤¹¤ë²ÈÅÅ¤òÇã¤¦¤é¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È20Ëç¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¸¢¡á¶â·ô(¤ª¶â)¡×
»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð»æ¤¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÂ¾¿Í¤ËÇÛ¤ë¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
É×¤Ë°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤»»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¥±¥Á¤¯¤µ¡£¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤µ¤é¤ËÊç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é·ù¤Ç¤¹¤Í😭
Ã¶Æá¤¬±¿ÍÑ¤·¤ÆÆÀ¤¿Í¥ÂÔ·ô¤Ê¤é¡¢¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ç¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹😇
¤Ç¤â¼«Ê¬Ã£¤¬»È¤¦Ê¬¤ÏÀäÂÐ³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¾¤Ã¤¿Ê¬¤Ë¤·¤Æ¡ª¤È¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ë»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤é½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¼þ¤ê¤Ëµ¤Á°ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í☺️¤¿¤À¡¢°ì¸ÀÁêÃÌ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»È¤¦Ê¬¤Ï¤¤Á¤ó¤È³ÎÊÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍ¾¤Ã¤¿Ê¬¤Ê¤é¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Öµ¤Á°¤è¤¯¤·¤Æ¤¿¤é½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤â¡£¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤³¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
É×ÉØ¤Ç°ã¤¦¡È¤ª¶â¤Î´¶³Ð¡É¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â
³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤ò¤á¤°¤ëº£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¤é·ù¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬»È¤¦Ê¬¤Ï³ÎÊÝ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍ¾¤Ã¤¿Ê¬¤Ê¤é¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Öµ¤Á°¤ÎÎÉ¤µ¤¬½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë°Õ¸«¤â¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ¤¬Êâ¤ß´ó¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ö»ä¤Ê¤é¤³¤¦»×¤¦¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤òÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: lilyco_cw
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë