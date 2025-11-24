¼ºí©¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ...¸µ¥Ñ¥ê¥³¥ì¥â¥Ç¥ëàÆ©¤±Æ©¤±á¥Ù¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¼¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎIVAN(¥¢¥¤¥ô¥¡¥ó)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÄ»¤äÈ·¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Æ©¤±Æ©¤±¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËÐÊ¤ó¤À¤ê¡¢²£¤¿¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¼¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤Æ¸«¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡IVAN¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é2007Ç¯¤è¤ê²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢Êý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤ä¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¼ºí©¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ò·Ð¸³¡£2013Ç¯9·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖÍµÈÂçÈ¿¾Ê²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤¬ÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£18Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ê¤É¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëIVAN¤Ï¡¢¸½ºß¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£